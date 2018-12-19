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Жителей Бердска просят пожертвовать на строительство главного храма Вооруженных Сил России

19 дек 2018

Храм будет построен на народные средства. На сайте администрации Бердска выложен призыв к бердчанам поучаствовать.


Принято решение о создании Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации

Администрация Бердска просит откликнуться горожан. Министром обороны Российской Федерации с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в честь ратных подвигов и во славу русского воинства принято решение о создании Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации на территории военно-исторического парка культуры и отдыха Министерства обороны Российской Федерации «Патриот» г. Москва.
Храм будет построен на народные средства.

Для сбора добровольных денежных средств на возведение Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации организован благотворительный фонд «Воскресение».

Для перечисления финансовых средств открыты расчетные счета:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: благотворительный фонд «Воскресение» ИНН

7704459700,

КПП: 770401001

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40701810503800000108

БИК: 044525187

КОРР.СЧЕТ: 30101810700000000187

КОД ОКПО: 000325520 ИНН: 7702070139

КПП: 770943001 ОГРН: 1027739609391

Также реквизиты размещены на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

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Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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