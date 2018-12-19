|• Бердск Православный » Приходская жизнь » Жителей Бердска просят пожертвовать на строительство главного храма Вооруженных Сил России
|
|
Храм будет построен на народные средства. На сайте администрации Бердска выложен призыв к бердчанам поучаствовать.
Администрация Бердска просит откликнуться горожан. Министром обороны Российской Федерации с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в честь ратных подвигов и во славу русского воинства принято решение о создании Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации на территории военно-исторического парка культуры и отдыха Министерства обороны Российской Федерации «Патриот» г. Москва.
Для сбора добровольных денежных средств на возведение Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации организован благотворительный фонд «Воскресение».
Для перечисления финансовых средств открыты расчетные счета:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: благотворительный фонд «Воскресение» ИНН
7704459700,
КПП: 770401001
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР.СЧЕТ: 30101810700000000187
КОД ОКПО: 000325520 ИНН: 7702070139
КПП: 770943001 ОГРН: 1027739609391
Также реквизиты размещены на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.
|
|Всего оценок: 0
|
Похожие новости