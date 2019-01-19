Теплое Крещение в Бердске: Сотни людей прошли крестным ходом и окунулись в прорубь

Чернокожий уроженец Ганы хоть и православный христианин, но в ледяную купель на Бердском заливе не полез — холодно даже в -7 градусов. Остальные, пока ждали очереди к иордани, загорали.(ВИДЕО, ФОТО)

Прекрасная погода выдалась на Крещение в Бердске. С утра 19 января столбик термометра остановился на отметке минус 7 градусов. Солнечно, полный штиль! Вероятно, поэтому крещенский обряд в купели на Бердском заливе собрал народу больше обычного. Ведь, как правило, в Крещение стоят лютые морозы. По оценке спасателей, к полудню у проруби собралось более 300 человек.

Крестный ход в этом году в целях безопасности шел по сокращенному маршруту от Сретенской церкви. Паломнкам понабилось менее получаса, чтобы дойти до сооруженной накануне проруби близ стоянки теплохода «Ремикс». Там уже все было приготовлено к окунанию в иродань: палатка для переодевания, устланная сеном, самовар с горячим чаем, микрофоны для священнослужителей и хора, прорубь для сбора святой воды.

Автор видео Анастасия Солодкова

Стоит отметить, что городские службы тщательно подготовились к православному празднику. Дорогу к купели прочистили и посыпали песком. Полицейские на время крещенского хода перегораживали три улицы. На месте крещенского купания дежурили не только сотрудники МВД, но и реанимобиль, работники Центра муниципальных услуг, спасатели. Следили за обстановкой вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров и начальник управления гражданской защиты Василий Пономарев.

Перед окунанием в прорубь священнослужители прочитали молитву. Все собравшиеся внимали, чтобы с осознанием погрузиться в освященную крещенскую воду.

Автор видео Анастасия Солодкова

В 12.00 в прорубь окунулись первыми мужчины. Сначала они перепутали сторону спуска в купель. но бдительные наблюдатели их направили в «нужное русло». Все выходящие из ледяной воды с восхищением рассказывали о своих чувствах, ощущении чистоты и святости.

Автор видео Анастасия Солодкова

Чернокожий уроженец Ганы Эрик пришел с семьей к крещенской купели. Он прошел крестным ходом с женой и двумя маленькими детьми. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что уже три года живет в Бердске, преподает английский язык и ходит в церковь. Говорит, что всегда был христианином. Эрику нравится жить в России, только одно смущает — холодно. Поэтому и окунаться прорубь не будет — даже при минус 7 градусах. И уж тем более в настоящие крещенские морозы. Его жена несколько лет была воспитателем в бердской православной гимназии.

-Мы собираемся уезжать в Гану, но не сейчас — когда дети немного подрастут, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о своих планах Эрик, отметив, что супруга не против.

Те, кто рискнул смыть с себя грехи святой водой, радовались теплой погоде:

— Мужики, загораем! — раздавались голоса в очереди к купели. Купальщики отмечали, что только ноги мерзнут. Поэтому многие после проруби брали кружку горячего чая из самовара.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году организаторы крещенских купаний отказались ставить мобильные бани. Во-первых, теплая погода, во-вторых, чтобы избежать пьянства, которое периодический устраивают в банных платках, превращая священный обряд в пикник и повод развлечься.

По информации спасателей и оперативного дежурного по городу, пока купание в крещенской проруби на Бердском заливе проходит без происшествий. Официальное закрытие купели — 22.00. До этого времени будут дежурить оперативные службы.

На 14.00 в прорубь в Бердске окунулось 300 человек, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в ЕДДС города.