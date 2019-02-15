Юбилей ДУШИ прошел при полном аншлаге

В городе Бердске Новосибирской области состоялся праздничный вечер, посвященный 10-летию сборника ДУША.

Зал был полон. И главное, что он был заполнен людьми разных возрастов и профессий. На вечер приехал известный российский священник, проповедник и миссионер протоиерей Димитрий Смирнов. Он провел две встречи. В молодежном центре "100 друзей" с волонтерами и во Дворце культуры "Родина". Сборник приехали поздравить и музыкальные коллективы. Женский православный хор "Сибирская акапелла" и культовая группа "Коридор".

Формат вечера был принят зрителями с восторгом. Осталось очень теплое впечатление. И, по словам протоиерея Димитрия Смирнова, такие встречи востребованы и оставляют после себя шлейф разговоров и обсуждений, а самое главное - интереса к православию и Церкви, как минимум, на полгода.

Еще раз благодарим всех принявших участие в подготовке и проведении вечера и пришедших на него людей, для которых это все и делалось.

dysha.info