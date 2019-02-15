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Юбилей ДУШИ прошел при полном аншлаге

15 фев 2019

Юбилей ДУШИ прошел при полном аншлаге

В городе Бердске Новосибирской области состоялся праздничный вечер, посвященный 10-летию сборника ДУША.

Зал был полон. И главное, что он был заполнен людьми разных возрастов и профессий. На вечер приехал известный российский священник, проповедник и миссионер протоиерей Димитрий Смирнов. Он провел две встречи. В молодежном центре "100 друзей" с волонтерами и во Дворце культуры "Родина". Сборник приехали поздравить и музыкальные коллективы. Женский православный хор "Сибирская акапелла" и культовая группа "Коридор".

Формат вечера был принят зрителями с восторгом. Осталось очень теплое впечатление. И, по словам протоиерея Димитрия Смирнова, такие встречи востребованы и оставляют после себя шлейф разговоров и обсуждений, а самое главное - интереса к православию и Церкви, как минимум, на полгода.

Еще раз благодарим всех принявших участие в подготовке и проведении вечера и пришедших на него людей, для которых это все и делалось.

dysha.info

Фоторепортаж

Юбилей ДУШИ прошел при полном аншлаге Юбилей ДУШИ прошел при полном аншлаге
Юбилей ДУШИ прошел при полном аншлаге
Юбилей ДУШИ прошел при полном аншлаге
Юбилей ДУШИ прошел при полном аншлаге
Юбилей ДУШИ прошел при полном аншлаге
Юбилей ДУШИ прошел при полном аншлаге
Юбилей ДУШИ прошел при полном аншлаге


Юбилей ДУШИ прошел при полном аншлаге
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Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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