Необычную клумбу высадили почетные семьи Новосибирской области у храма Бердска

Акция приурочена к международному Дню семьи. Отец Владимир напомнил: дети — это Божий дар, который нужно беречь и не прерывать вечную жизнь малышей в утробе матери.(ВИДЕО, ФОТО)





Под колокольный звон высадили цветочную клумбу у Богоявленского храма Бердска почетные семьи Новосибирской в цветник изготовленный в колледже Бердска в виде полушария земли и слоганом «Мы вместе». Цветы — бархатцы — вырастили в бердском центре туризма «Юность».

Заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров поздравил семьи жителей региона с международным Днем семьи.

— За 300-летнюю историю в Бердске было разное. Но хочу сказать, что мы не даром находимся на территории храма, потому что наш город и церковь всегда поддерживали традиционные семейные ценности. Справа от меня находится роддом и около него администрация вместе с жителями города развивает сквер «Мое солнышко». А символом семьи стала скульптура семейства аистов, которую установили в центре архитектурного ансамбля. Ведь очаровательные создания появляются в роддоме каждый день. Сегодня мы даем жизнь цветам, которые будут дарить свое тепло прихожанам и всем жителям региона, — выступил Владимир Захаров.

Автор видео Марина Волкова

Настоятель бердского храма Преображения Господня отец Владимир отметил, что в этот день мы чествуем семьи и детей, которых часто называем «цветочками».

— Дети — это дар Божий. Дар, который Господь дает людям. Многие хотят иметь детей, но Господь их не дарует. Многим дает, но к сожалению, некоторые люди не хотят детей. Мы стоим в храме, рядом роддом, через дорогу детский сад, школа, дома и морг. Но где начинается вечная жизнь? Кто-то говорит от рождения, некоторые говорят от крещения, а кто-то — после смерти. Но вечная жизнь начинается от зачатия. Дай Бог, чтоб берегли и хранили жизнь, не прерывали ее люди. И тогда детей станет в мире больше. Чти отца своего и мать свою и благо тебе будет, — прочел проповедь перед присутствующими отец Владимир.

Семьи Бочкаревских, Мининых, Галиндухиных, Шипиловых Искитимского района, семья Ивановых, Мининых, Романюка из Черепановского района, семьи Виноградовых, Савиных, Самсоновых, Макаровых, Григоровских из Советского района Новосибирска, семьи Юркевич, Долженко из Бердска, семьи Смертиных и Тукало из Новосибирского района, семья Воюшь из Ордынского района, семья Трапезников из Доволенского района, семьи Романенко, Романченко и Пахневских из Кировского района Новосибирска, семьи Фоменко и Русаковы из Ленинского района Новосибирска, семья Ткаченко из Кольцово, семья Дакуновых из Сузунского района, семья Дулаевых из Татарского района — все они установили цветочные горшки в клубы в конструкцию «Мы вместе». Свой вклад в новую традицию внесли и чиновники Бердска.

Автор видео Марина Волкова

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