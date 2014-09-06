|• Бердск Православный » Приходская жизнь » В Богоявленском храме прошел День семьи в Бердске
|
|
29 мая на открытие цветочной клумбы «Мы вместе», установленной на церковной территории, съехались семьи со всех концов Новосибирской области. Пришли к храму и бердчане.
С поздравлениями и напутствиями к собравшимся прихожанам обратились замглавы Бердска Владимир Захаров и иеромонах Владимир из Богоявленского храма.
Мероприятие началось под колокольный звон и закончилось укладкой «малых клумб» в большую, на которой начертано «Мы вместе».
А по окончании праздничной церемонии отец Владимир пригласил всех желающих зайти в храм. Помолиться и поставить свечи.
После этого участники поехали в ДК «Родина», где в 14 часов должно начаться торжественное мероприятие, посвящённое Дню семьи.
Сайт svidetel24.info вёл прямую трансляцию с территории Богоявленского храма.
http://svidetel24.info/archives/76234
------------------
Фоторепортаж Алексея Бекетова
|
|Всего оценок: 1