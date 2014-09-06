В Богоявленском храме прошел День семьи в Бердске

29 мая на открытие цветочной клумбы «Мы вместе», установленной на церковной территории, съехались семьи со всех концов Новосибирской области. Пришли к храму и бердчане.

С поздравлениями и напутствиями к собравшимся прихожанам обратились замглавы Бердска Владимир Захаров и иеромонах Владимир из Богоявленского храма.

Мероприятие началось под колокольный звон и закончилось укладкой «малых клумб» в большую, на которой начертано «Мы вместе».

А по окончании праздничной церемонии отец Владимир пригласил всех желающих зайти в храм. Помолиться и поставить свечи.

После этого участники поехали в ДК «Родина», где в 14 часов должно начаться торжественное мероприятие, посвящённое Дню семьи.

Сайт svidetel24.info вёл прямую трансляцию с территории Богоявленского храма.

http://svidetel24.info/archives/76234

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Фоторепортаж Алексея Бекетова