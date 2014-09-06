Масштабный крестный ход состоялся в Искитиме в день Всех святых в земле Русской просиявших

30 июня 2019 года, в день празднования Всех святых в земле Русской просиявших, тринадцатый год подряд в городе Искитиме сотни верующих прошли крестным ходом.

Молебное шествие началось в храме в честь иконы Божией Матери «Владимирская» в центре города, во главе с епископом Искитимским и Черепановским Лукой. Вместе с Архипастырем и духовенством крестным ходом прошли прихожане городских храмов, воспитанники воскресных школ, представители учебного центра казачьей молодежи Сибири при Искитимской епархии, а также других общественных, спортивных, военно-патриотических, казачьих организаций, ветераны, жители и гости Искитима. Традиционно в Крестном Ходе участвуют духовенство и верующие Новосибирской епархии.

Крестный ход проследовал традиционным маршрутом по улицам Комсомольская, Советская, Шипуновская и Прорабская. Многие горожане встречали колонну на остановках общественного транспорта и присоединялись к ней по ходу движения. Пожилые люди и родители с маленькими детьми ожидали колонну у своих домов, чтобы помолиться вместе со всеми в день праздника.

В центре колонны, верующие несли икону Собора святых в земле Русской просиявших и ковчеги с мощами Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Песнопения на протяжении долгого пути исполнял архиерейский хор под управлением Екатерины Зориной и шествующие богомольцы. Колокольным звоном встречали Крестный ход в храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», где Владыка прочел Святое Евангелие. От храма к верующим присоединился настоятель иерей Филипп Медведев с прихожанами.

Крестный ход завершился на Святом Источнике близ станции Ложок, где на месте бывшего отдельного лагерного пункта СИБЛАГа устроен храм в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской с открывшейся недавно музейной экспозицией посвященной подвигу верующих в годы репрессий.

Преосвященнейший Лука поздравил участников крестного хода с праздником. «Мы радуемся в этот день, - сказал Архипастырь, - прославляя память своих старших сродников. Из некогда народа языческого, дикого – Русь стала святой. Мы вспоминаем равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь. И равноапостольную Ольгу, воспитавшую такого внука. Начиная даже со святого апостола Андрея Первозванного, первым просветившего пределы русской земли. Мы вспоминаем святителей, преподобных, благоверных князей, своей жизнью соделавшими Русь святой. И если мы станем жить по правде, то кто будет против нас, ведь с нами Бог. Бог, который не в силе, а в правде, как говорил благоверный князь Александр Невский. Помолимся в этот день за нашу Русь, чтобы очнулся наш народ от этой греховной спячки, и все были верующими не только по имени, но по самой жизни. Христос Воскресе!» - заключил Владыка пасхальным приветствием.

Протяженность хода составила около восьми километров. Безопасность крестоходцев обеспечивали сотрудники полиции, ГИБДД, а также скорой помощи.