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Масштабный крестный ход состоялся в Искитиме в день Всех святых в земле Русской просиявших

2 июл 2019

Масштабный крестный ход состоялся в Искитиме в день Всех святых в земле Русской просиявших
30 июня 2019 года, в день празднования Всех святых в земле Русской просиявших, тринадцатый год подряд в городе Искитиме сотни верующих прошли крестным ходом.
Молебное шествие началось в храме в честь иконы Божией Матери «Владимирская» в центре города, во главе с епископом Искитимским и Черепановским Лукой. Вместе с Архипастырем и духовенством крестным ходом прошли прихожане городских храмов, воспитанники воскресных школ, представители учебного центра казачьей молодежи Сибири при Искитимской епархии, а также других общественных, спортивных, военно-патриотических, казачьих организаций, ветераны, жители и гости Искитима. Традиционно в Крестном Ходе участвуют духовенство и верующие Новосибирской епархии.

Крестный ход проследовал традиционным маршрутом по улицам Комсомольская, Советская, Шипуновская и Прорабская. Многие горожане встречали колонну на остановках общественного транспорта и присоединялись к ней по ходу движения. Пожилые люди и родители с маленькими детьми ожидали колонну у своих домов, чтобы помолиться вместе со всеми в день праздника.
В центре колонны, верующие несли икону Собора святых в земле Русской просиявших и ковчеги с мощами Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Песнопения на протяжении долгого пути исполнял архиерейский хор под управлением Екатерины Зориной и шествующие богомольцы. Колокольным звоном встречали Крестный ход в храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», где Владыка прочел Святое Евангелие. От храма к верующим присоединился настоятель иерей Филипп Медведев с прихожанами. 
Крестный ход завершился на Святом Источнике близ станции Ложок, где на месте бывшего отдельного лагерного пункта СИБЛАГа устроен храм в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской с открывшейся недавно музейной экспозицией посвященной подвигу верующих в годы репрессий. 
Преосвященнейший Лука поздравил участников крестного хода с праздником. «Мы радуемся в этот день, - сказал Архипастырь, - прославляя память своих старших сродников. Из некогда народа языческого, дикого – Русь стала святой. Мы вспоминаем равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь. И равноапостольную Ольгу, воспитавшую такого внука. Начиная даже со святого апостола Андрея Первозванного, первым просветившего пределы русской земли. Мы вспоминаем святителей, преподобных, благоверных князей, своей жизнью соделавшими Русь святой. И если мы станем жить по правде, то кто будет против нас, ведь с нами Бог. Бог, который не в силе, а в правде, как говорил благоверный князь Александр Невский. Помолимся в этот день за нашу Русь, чтобы очнулся наш народ от этой греховной спячки, и все были верующими не только по имени, но по самой жизни.  Христос Воскресе!» - заключил Владыка пасхальным приветствием. 
Протяженность хода составила около восьми километров. Безопасность крестоходцев обеспечивали сотрудники полиции, ГИБДД, а также скорой помощи.
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в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
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