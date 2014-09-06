День памяти епископа Сергий Соколова

Владыка Сергий скончался 20 октября 2000 года. «У всех прошу прощения и молитв. Помните, что в смерти нет трагедии. Ее победил наш Спаситель и Господь!» говорил владыка в своём завещании всем нам.

Вот уже 19 лет Новосибирская епархия чтит память своего бывшего владыки. Епископ Сергий возглавлял ее почти пять лет. Он сразу полюбил Сибирь. За время его служения на сибирской земле значительно возросло количество приходов, были открыты новые монастыри. Укрепился Новосибирский православный богословский институт, в котором до конца 2000-го года владыка регулярно читал лекции. Под его неусыпным руководством развивались две новосибирские гимназии.

И следуя просьбам приснопоминаемого владыки Сергия, будем молиться о нем. Да упокоет его Господь во Царствии Своем.

Епархиальный медиа-центр