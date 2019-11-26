Учащиеся воскресной школы Богоявленского храма г. Бердска совершили паломническую поездку на святой источник в Ложке

Поездка для учащихся воскресной школы храма в честь Богоявления Господня г. Бердска и их педагогов и их родителей, состоялась в воскресный день, 24 ноября.

Клирик храма иерей Роман Мукосеев совершил молебен в храме в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской на святом источнике. Затем дети и их родители посетили музей истории, посвященный памяти священнослужителей и мирян, пострадавших в годы репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь. По словам организаторов, путешествие получилось познавательное и интересное, а в ближайшее время будет запланирована новая паломническая поездка.

http://nskmi.ru/metropole/news/5647/