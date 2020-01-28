В Бердске прошла встреча ветеранов с православными гимназистами

28 января состоялась встреча коллектива православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского г. Бердска с ветеранами блокадниками.

Встреча организована совместно с отделом социальной защиты г. Бердска. Директор гимназии Бодунова Анна Викторовна выразила ветеранам огромную благодарность за тот подвиг, который совершили жители блокадного Ленинграда, за помощь в воспитании молодого поколения, пожелала здоровья, долгих лет жизни, внимания и заботы близких. Затем гимназисты читали стихи и пели песни.

Ветераны рассказывали о своём голодом детстве, как выживали, как их вывезли в Сибирь и о своей дальнейшей жизни. Было много вопросов от детей. Во время мероприятия прошёл молебен в память о погибших в дни войны и блокады. Спасибо нашим ветеранам за уникальную возможность встречи детей с "живой" историей нашей страны.

nskmi.ru