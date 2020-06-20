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Новосибирская семинария проводит набор абитуриентов на 2020/2021 учебный год

20 июн 2020

Новосибирская семинария проводит набор абитуриентов на 2020/2021 учебный год


НОВОСИБИРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ — высшее учебное заведение Русской Православной Церкви, готовящее священно- и церковнослужителей, проводит прием абитуриентов на 2020/2021 учебный год по направлениям:

  • 48.03.01 Теология (очная форма обучения) — квалификация «бакалавр»
  • Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания (очная и заочная формы обучения) — квалификация «бакалавр богословия»

Подготовку студентов к будущему служению Богу, Церкви и Отечеству обеспечивает высококвалифицированный преподавательский коллектив. Многие из педагогов имеют церковную или светскую ученую степень.

Во время обучения студенты изучают Священное Писание, богословие, историю Церкви, богослужение, древние языки, философию и другие дисциплины.

Профессиональные навыки студенты приобретают и закрепляют в ходе участия в специальных практических курсах и богослужебной жизни семинарии. Выпускники, освоившие образовательную программу, назначаются на места церковного служения.

  • Срок обучения по очной форме — 4 года
  • Бесплатное проживание, питание и форменная одежда для студентов очной формы обучения
  • Подготовительный курс обучения (очная и заочная формы) — 1 год
  • Подготовительное отделение пансионного типа для выпускников 9—10-х классов — 1—2 года

ВНИМАНИЕ! В этом году, ввиду особых условий, собеседование и прием документов для поступления и вступительные экзамены будут проводиться дистанционно. Осуществить это можно на сайте приемной комиссии — abit.dsnsk.ru

Более подробную информацию об условиях поступления можно получить на сайте семинарии в разделе «Абитуриентам» — dsnsk.ru/abitur/abitur.html⁠

Контакты семинарии:
Новосибирская область, г. Обь, Военный городок, 127
+7 383 295-21-89, +7 951 380-29-00
npds@yandex.ru
vk.com/dsnsk
dsnsk.ru

Контакты приемной комиссии: 
+7 951 380-29-00
umo.npds@yandex.ru

При Новосибирской православной духовной семинарии также действуют:

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ МАКАРИЯ (НЕВСКОГО),
осуществляющий подготовку:

  • Миссионеров-катехизаторов — 3 года
  • Певчих церковных хоров — 1 год, 9 месяцев
  • Иконописцев

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БОГОСЛОВСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСЫ —
для всех желающих узнать больше о своей вере и получить начальное богословское образование

  • Срок обучения — от 1 года по очной и заочной формам

Прием документов в Центр подготовки:
г. Новосибирск, ул. Советская, 91, Воскресная школа Вознесенского кафедрального собора
+7 913 770-85-17
npds@yandex.ru
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Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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