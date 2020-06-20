Новосибирская семинария проводит набор абитуриентов на 2020/2021 учебный год



НОВОСИБИРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ — высшее учебное заведение Русской Православной Церкви, готовящее священно- и церковнослужителей, проводит прием абитуриентов на 2020/2021 учебный год по направлениям:

48.03.01 Теология (очная форма обучения) — квалификация «бакалавр»

(очная форма обучения) — квалификация «бакалавр» Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания (очная и заочная формы обучения) — квалификация «бакалавр богословия»

Подготовку студентов к будущему служению Богу, Церкви и Отечеству обеспечивает высококвалифицированный преподавательский коллектив. Многие из педагогов имеют церковную или светскую ученую степень.

Во время обучения студенты изучают Священное Писание, богословие, историю Церкви, богослужение, древние языки, философию и другие дисциплины.

Профессиональные навыки студенты приобретают и закрепляют в ходе участия в специальных практических курсах и богослужебной жизни семинарии. Выпускники, освоившие образовательную программу, назначаются на места церковного служения.

Срок обучения по очной форме — 4 года

по очной форме — 4 года Бесплатное проживание , питание и форменная одежда для студентов очной формы обучения

, питание и форменная одежда для студентов очной формы обучения Подготовительный курс обучения (очная и заочная формы) — 1 год

обучения (очная и заочная формы) — 1 год Подготовительное отделение пансионного типа для выпускников 9—10-х классов — 1—2 года

ВНИМАНИЕ! В этом году, ввиду особых условий, собеседование и прием документов для поступления и вступительные экзамены будут проводиться дистанционно. Осуществить это можно на сайте приемной комиссии — abit.dsnsk.ru

Более подробную информацию об условиях поступления можно получить на сайте семинарии в разделе «Абитуриентам» — dsnsk.ru/abitur/abitur.html⁠

Контакты семинарии:

Новосибирская область, г. Обь, Военный городок, 127

+7 383 295-21-89, +7 951 380-29-00

npds@yandex.ru

vk.com/dsnsk

dsnsk.ru

Контакты приемной комиссии:

+7 951 380-29-00

umo.npds@yandex.ru

При Новосибирской православной духовной семинарии также действуют:

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ МАКАРИЯ (НЕВСКОГО),

осуществляющий подготовку:

Миссионеров-катехизаторов — 3 года

— 3 года Певчих церковных хоров — 1 год, 9 месяцев

— 1 год, 9 месяцев Иконописцев

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БОГОСЛОВСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСЫ —

для всех желающих узнать больше о своей вере и получить начальное богословское образование

Срок обучения — от 1 года по очной и заочной формам

Прием документов в Центр подготовки:

г. Новосибирск, ул. Советская, 91, Воскресная школа Вознесенского кафедрального собора

+7 913 770-85-17

npds@yandex.ru