|• Бердск Православный » Церковные новости » Новосибирская семинария проводит набор абитуриентов на 2020/2021 учебный год
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Подготовку студентов к будущему служению Богу, Церкви и Отечеству обеспечивает высококвалифицированный преподавательский коллектив. Многие из педагогов имеют церковную или светскую ученую степень.
Во время обучения студенты изучают Священное Писание, богословие, историю Церкви, богослужение, древние языки, философию и другие дисциплины.
Профессиональные навыки студенты приобретают и закрепляют в ходе участия в специальных практических курсах и богослужебной жизни семинарии. Выпускники, освоившие образовательную программу, назначаются на места церковного служения.
ВНИМАНИЕ! В этом году, ввиду особых условий, собеседование и прием документов для поступления и вступительные экзамены будут проводиться дистанционно. Осуществить это можно на сайте приемной комиссии — abit.dsnsk.ru
Более подробную информацию об условиях поступления можно получить на сайте семинарии в разделе «Абитуриентам» — dsnsk.ru/abitur/abitur.html
Контакты семинарии:
Контакты приемной комиссии:
При Новосибирской православной духовной семинарии также действуют:
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ МАКАРИЯ (НЕВСКОГО),
ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БОГОСЛОВСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСЫ —
Прием документов в Центр подготовки:
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