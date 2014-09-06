Праздник Рождества Христова в Преображенском кафедральном соборе г. Бердска

8 января в день празднования Собора Пресвятой Богородицы Митрополит Тихон возглавил Божественную литургию во втором кафедральном соборе Новосибирской Епархии.

За богослужением Владыка совершил диаконскую хиротонию Андрея Сверликова. По окончании Литургии Митрополит Тихон обратился к прихожанам со словами проповеди. Поздравляя собравшихся с Рождеством Христовым, Владыка напомнил об одной из главных заповедей христианства - любви к ближнему. "В нашей жизни преобладают злоба, зависть, распри, разделения, пороки - потому что нет места любви. В Евангелии сказано: из-за множества беззаконий оскудеет любовь в людях. Мы не ставим центром своей жизни другого человека, а ведь каждый человек - это образ и подобие Божие. Если мы завидуем, обижаем или оскорбляем другого человека, мы оскорбляем величие Бога. И мы никогда не сможем полюбить Отца нашего Небесного, если не будем любить людей вокруг нас".

Митрополит Тихон также посетил Православную гимназию во имя преподобного серафима Саровского, где встретился с мэром Бердска Евгением Анатольевичем Шестерниным.

nskmi.ru