Почетным гражданином Бердска стал Василий Бирюков

Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин г. Бердска» рассматривала специальная комиссия под председательством Ивана Минина.

В этом году на ее суд были представлены четыре известных и уважаемых в Бердске человека: священник Василий Бирюков (ныне иеромонах Владимир), ветеран Бердского радиозавода Станислав Добровольский, полный кавалер Ордена Славы Валерий Титков и тренер спортивной школы «Восток» Николай Калинин.

В итоге комиссия выбрала кандидатуру Василия Бирюкова, а на сессии ее утвердили депутаты.

Итак, сегодня Почетными гражданами Бердска являются 33 человека. Возможно скоро их портреты будут установлены в холле городской администрации – такая инициатива одобрена депутатами.

news.tvk.tv