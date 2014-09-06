|• Бердск Православный » Приходская жизнь » Клирик Новосибирской Епархии получил звание почетного гражданина Бердска
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1 сентября на праздновании Дня города Бердска настоятелю Троице-Владимирского собора Владимиру (Бирюкову) было торжественно присвоено звание «Почетный гражданин Бердска».
Иеромонах Владимир Бирюков 30 лет прослужил священником в Бердске: нес послушания настоятеля Сретенского храма, затем Преображенского кафедрального собора. Священник является вдовцом, отцом взрослых дочерей.
9 марта в Троице-Владимирском соборе Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершил монашеский постриг протоиерея Василия Бирюкова с наречением имени Владимир в честь святого равноапостольного великого князя Владимира (в Крещении — Василия).
20 июня отец Владимир (Бирюков) по распоряжению управляющего Новосибирской Епархии, Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона стал настоятелем Троице-Владимирского собора в Новосибирске.
Епархиальный медиа-центр
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