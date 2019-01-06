|• Бердск Православный » Приходская жизнь » Рождественское Послание Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Новосибирского и Бердского, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви
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Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братия и сестры!
Свершилась "великая благочестия тайна: Бог явился во плоти" (1 Тим. 3, 16), и Церковь Святая воспевает, прославляя великий праздник Рождества Христова: "Веселитеся, праведнии, Небеса, радуйтеся, взыграйте, горы, Христу родившемуся".
Тысячелетиями падшее человечество, лишившееся полноты богообщения, страдало и томилось, ожидая явления Сына Божия. Смиренное рождение Господа нашего Иисуса Христа в Богоприемной вифлеемской пещере стало важнейшим событием в судьбе мира.
"Ни одно из событий истории не было так возвещено: никогда небо не отверзалось, никогда не воспевали святые ангелы", - проповедует святитель Лука Крымский. Спасительным небесным светом озаряется человечество пришествием Воплотившегося Бога. Ныне, по слову святителя Григория Нисского, мрак ночной начинает удаляться, а свет увеличивается, все более и более сокращая пределы ночи. И гибельная ночь греха ныне - с рождением Спасителя мира - начинает уменьшаться и рассеиваться.
Вочеловечение Сына Божия - великое и умилительное чудо, в котором Создатель мира являет своему творению неисчерпаемую отеческую любовь. Как учит нас преподобный Иоанн Дамаскин, "по благоволению Бога и Отца Единородный Сын преклоняет небеса и сходит к Своим рабам неизреченным и непостижимым снисхождением". Вочеловечение Бога Слова дарует людям возможность уврачевать свое пораженное грехом естество.
"Сын Божий, - свидетельствует святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, - пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная" (1 Ин. 5, 20). Пришел Тот, Кто утолит все наши печали, возьмет на Себя наши немощи, отрет всякую слезу (Откр. 21, 34). Через воплощение Сына Божия род человеческий, по слову святителя Симеона Солунского, "восстал, и живёт, и делается причастником даров Божиих".
Рождество Христово дарит нам особенную радость - радость долгожданной встречи с Небесным Отцом после долгой разлуки, радость, что мы не забыты и не оставлены Богом, не обречены на отверженность и вечное изгнание.
Дорогие братия и сестры! В праздник Рождества Христова святитель Василий Великий призывает православных христиан "присоединить себя к тем, которые с радостью прияли Господа с небес".
Это означает, что мы не должны оставаться в стороне от сего великого торжества. Принесем же и мы свои скромные дары к подножию яслей Богомладенца Христа. Но дары, которых ждет от нас Господь, приобретаются не богатством, но усилиями искреннего, любящего и благодарного сердца. Это "любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание" (Гал. 5, 22-23). В холодном мире, где господствует гордыня и взаимное отчуждение, да будет Церковь наша местом тепла, праведности и добротолюбия.
Трогательные рождественские торжества призваны напомнить об истинах христианской веры и тем, кто еще не нашел свою дорогу к храму. Пусть ближние и дальние услышат и осознают, что Господь, как любящий Отец, сочувственно и терпеливо ожидает каждого человека. Помните заповедь Господа нашего Иисуса Христа: "По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою" (Ин. 13, 35).
Благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и решением Священного Синода Русской Православной Церкви я назначен новым управляющим Новосибирской Митрополии и Правящим Архиереем Новосибирской епархии. Осознаю всю ответственность этого высокого служения. Прошу поддержать меня в предстоящих трудах вашими святыми молитвами. Призываю Божие благословение на всех вас - на клир и паству Новосибирской митрополии.
Сердечно поздравляю вас, отцы, братия и сестры, с Рождеством Христовым и Новолетием! Желаю духовной радости, успехов в трудах и благих начинаниях, счастья и благополучия. Обращаю к вам слово святого апостола Павла: "Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, - и Бог любви и мира будет с вами" (2 Кор. 13, 11).
Аминь.
НИКОДИМ,
МИТРОПОЛИТ НОВОСИБИРСКИЙ И БЕРДСКИЙ, ГЛАВА НОВОСИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Рождество Христово. 2019 год Град Новосибирск-Ново-Николаевск
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