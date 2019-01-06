По благословению Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского

БЕРДСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Сайт о духовной жизни города Бердска

ГлавнаяПреображенский соборСретенский храм Богоявленский храмДуховенство НовостиАнонсы
•   » » Рождественское Послание Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Новосибирского и Бердского, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви 
   

Рождественское Послание Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Новосибирского и Бердского, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви

6 янв 2019

Рождественское Послание Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Новосибирского и Бердского, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братия и сестры!

Свершилась "великая благочестия тайна: Бог явился во плоти" (1 Тим. 3, 16), и Церковь Святая воспевает, прославляя великий праздник Рождества Христова: "Веселитеся, праведнии, Небеса, радуйтеся, взыграйте, горы, Христу родившемуся".

Тысячелетиями падшее человечество, лишившееся полноты богообщения, страдало и томилось, ожидая явления Сына Божия. Смиренное рождение Господа нашего Иисуса Христа в Богоприемной вифлеемской пещере стало важнейшим событием в судьбе мира.

"Ни одно из событий истории не было так возвещено: никогда небо не отверзалось, никогда не воспевали святые ангелы", - проповедует святитель Лука Крымский. Спасительным небесным светом озаряется человечество пришествием Воплотившегося Бога. Ныне, по слову святителя Григория Нисского, мрак ночной начинает удаляться, а свет увеличивается, все более и более сокращая пределы ночи. И гибельная ночь греха ныне - с рождением Спасителя мира - начинает уменьшаться и рассеиваться.

Вочеловечение Сына Божия - великое и умилительное чудо, в котором Создатель мира являет своему творению неисчерпаемую отеческую любовь. Как учит нас преподобный Иоанн Дамаскин, "по благоволению Бога и Отца Единородный Сын преклоняет небеса и сходит к Своим рабам неизреченным и непостижимым снисхождением". Вочеловечение Бога Слова дарует людям возможность уврачевать свое пораженное грехом естество.

"Сын Божий, - свидетельствует святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, - пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная" (1 Ин. 5, 20). Пришел Тот, Кто утолит все наши печали, возьмет на Себя наши немощи, отрет всякую слезу (Откр. 21, 3­4). Через воплощение Сына Божия род человеческий, по слову святителя Симеона Солунского, "восстал, и живёт, и делается причастником даров Божиих".

Рождество Христово дарит нам особенную радость - радость долгожданной встречи с Небесным Отцом после долгой разлуки, радость, что мы не забыты и не оставлены Богом, не обречены на отверженность и вечное изгнание.

Дорогие братия и сестры! В праздник Рождества Христова святитель Василий Великий призывает православных христиан "присоединить себя к тем, которые с радостью прияли Господа с небес".

Это означает, что мы не должны оставаться в стороне от сего великого торжества. Принесем же и мы свои скромные дары к подножию яслей Богомладенца Христа. Но дары, которых ждет от нас Господь, приобретаются не богатством, но усилиями искреннего, любящего и благодарного сердца. Это "любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание" (Гал. 5, 22-23). В холодном мире, где господствует гордыня и взаимное отчуждение, да будет Церковь наша местом тепла, праведности и добротолюбия.

Трогательные рождественские торжества призваны напомнить об истинах христианской веры и тем, кто еще не нашел свою дорогу к храму. Пусть ближние и дальние услышат и осознают, что Господь, как любящий Отец, сочувственно и терпеливо ожидает каждого человека. Помните заповедь Господа нашего Иисуса Христа: "По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою" (Ин. 13, 35).

Благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и решением Священного Синода Русской Православной Церкви я назначен новым управляющим Новосибирской Митрополии и Правящим Архиереем Новосибирской епархии. Осознаю всю ответственность этого высокого служения. Прошу поддержать меня в предстоящих трудах вашими святыми молитвами. Призываю Божие благословение на всех вас - на клир и паству Новосибирской митрополии.

Сердечно поздравляю вас, отцы, братия и сестры, с Рождеством Христовым и Новолетием! Желаю духовной радости, успехов в трудах и благих начинаниях, счастья и благополучия. Обращаю к вам слово святого апостола Павла: "Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, - и Бог любви и мира будет с вами" (2 Кор. 13, 11).

 

Аминь.

 

НИКОДИМ,

 

МИТРОПОЛИТ НОВОСИБИРСКИЙ И БЕРДСКИЙ, ГЛАВА НОВОСИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

 

Рождество Христово. 2019 год Град Новосибирск-Ново-Николаевск

orthedu.ru
   		Всего оценок: 0  

Расписание Богослужений
Бердск православный
Воскресная школа
ВПК "Добрыня"
Православная Гимназия
Артель мастеров
Казанская часовня
Епископ Сергий (Соколов)
Архимандрит Макарий
История
Бердский приют
О проекте
 Архив
Обратная связь


Расписание паломнических поездок Центра при Соборе Св. Благоверного князя Александра Невского.

Приглашаем всех желающих на занятия

Студия традиционного фольклора ЛАДИЯ

Подробнее...

Сообщество епархиальных ресурсов

Участник сообщества епархиальных ресурсов. Все православные сайты Новосибирской Епархии.

Друзья! Присоединяйтесь к нашему сообществу, это поможет сделать ваш сайт более известным.

Анонсы

В Бердске 13 февраля состоится юбилейный вечер, посвященный 10-летию сборника «Душа – встреча с Господом»

В Преображенском соборе Бердска 12 января проведут специальную службу для глухих прихожан

Фотоальбомы >>>


Фотохроника строительства Богоявленского храма в Бердске

Фотографии старого Сретенского храма >>>

6 сентября 2014 года - освящение закладного камня нового храма >>>

Крестный ход на Святой источник в м-р Ложок 22 июня 2014 >>>

Фоторепортаж с Крестного хода в День Святой Троицы 8 июня 2014 >>>

+

Информация

Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

Дорогие братия и сестры! Приглашаем всех принять участие в разработке сайта. Если вы хотите опубликовать свои материалы на нашем сайте, мы разместим ваши статьи в соответствующем разделе. 

Непридуманные рассказы батюшки Валентина >>>

"На земле мы только учимся жить". Протоиерей Валентин Бирюков  >>>

Правдой будет сказать - Книга Владыки Сергия (Соколова) о своей жизни. >>>

Исповедь и причастие. Как к ним подготовиться >>>

 
Январь 2019 (7)
Декабрь 2018 (3)
Ноябрь 2018 (1)
Октябрь 2018 (2)
Сентябрь 2018 (1)
Август 2018 (4)
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
300-летие Бердска, Великий пост, Гимназия, День Святой Троицы, День народного единства, День славянской письменности и культуры, Крестный ход, Крещение Господне, Ложок, Масленица, Пасха, Преображение Господне, Преображенский собор, Протоиерей Валентин Бирюков, Протоиерей Василий Бирюков, Протоиерей Сергий Рогов, Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Святки, Сретенский храм, Строительство Богоявленского храма, Фотохроника строительства Богоявленского храма, Часовня, видео, колокола, концерт, фото
Поиск



 
Искомое.ru

Архив (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2008 | 2009  | 2010) АМ карта сайта

 Журнал основан в мае 2002 года. При использовании материалов ссылка на "Бердск православный" обязательна.
Наш адрес в интернет - http://berdsk.orthodoxy.ru
a404a12@yandex.ru

Православие.Ru Образование и Православие Образование и Православие