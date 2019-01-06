Рождественское Послание Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Новосибирского и Бердского, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви



6 янв 2019

Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братия и сестры! Свершилась "великая благочестия тайна: Бог явился во плоти" (1 Тим. 3, 16), и Церковь Святая воспевает, прославляя великий праздник Рождества Христова: "Веселитеся, праведнии, Небеса, радуйтеся, взыграйте, горы, Христу родившемуся". Тысячелетиями падшее человечество, лишившееся полноты богообщения, страдало и томилось, ожидая явления Сына Божия. Смиренное рождение Господа нашего Иисуса Христа в Богоприемной вифлеемской пещере стало важнейшим событием в судьбе мира. "Ни одно из событий истории не было так возвещено: никогда небо не отверзалось, никогда не воспевали святые ангелы", - проповедует святитель Лука Крымский. Спасительным небесным светом озаряется человечество пришествием Воплотившегося Бога. Ныне, по слову святителя Григория Нисского, мрак ночной начинает удаляться, а свет увеличивается, все более и более сокращая пределы ночи. И гибельная ночь греха ныне - с рождением Спасителя мира - начинает уменьшаться и рассеиваться. Вочеловечение Сына Божия - великое и умилительное чудо, в котором Создатель мира являет своему творению неисчерпаемую отеческую любовь. Как учит нас преподобный Иоанн Дамаскин, "по благоволению Бога и Отца Единородный Сын преклоняет небеса и сходит к Своим рабам неизреченным и непостижимым снисхождением". Вочеловечение Бога Слова дарует людям возможность уврачевать свое пораженное грехом естество. "Сын Божий, - свидетельствует святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, - пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная" (1 Ин. 5, 20). Пришел Тот, Кто утолит все наши печали, возьмет на Себя наши немощи, отрет всякую слезу (Откр. 21, 3­4). Через воплощение Сына Божия род человеческий, по слову святителя Симеона Солунского, "восстал, и живёт, и делается причастником даров Божиих". Рождество Христово дарит нам особенную радость - радость долгожданной встречи с Небесным Отцом после долгой разлуки, радость, что мы не забыты и не оставлены Богом, не обречены на отверженность и вечное изгнание. Дорогие братия и сестры! В праздник Рождества Христова святитель Василий Великий призывает православных христиан "присоединить себя к тем, которые с радостью прияли Господа с небес". Это означает, что мы не должны оставаться в стороне от сего великого торжества. Принесем же и мы свои скромные дары к подножию яслей Богомладенца Христа. Но дары, которых ждет от нас Господь, приобретаются не богатством, но усилиями искреннего, любящего и благодарного сердца. Это "любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание" (Гал. 5, 22-23). В холодном мире, где господствует гордыня и взаимное отчуждение, да будет Церковь наша местом тепла, праведности и добротолюбия. Трогательные рождественские торжества призваны напомнить об истинах христианской веры и тем, кто еще не нашел свою дорогу к храму. Пусть ближние и дальние услышат и осознают, что Господь, как любящий Отец, сочувственно и терпеливо ожидает каждого человека. Помните заповедь Господа нашего Иисуса Христа: "По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою" (Ин. 13, 35). Благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и решением Священного Синода Русской Православной Церкви я назначен новым управляющим Новосибирской Митрополии и Правящим Архиереем Новосибирской епархии. Осознаю всю ответственность этого высокого служения. Прошу поддержать меня в предстоящих трудах вашими святыми молитвами. Призываю Божие благословение на всех вас - на клир и паству Новосибирской митрополии. Сердечно поздравляю вас, отцы, братия и сестры, с Рождеством Христовым и Новолетием! Желаю духовной радости, успехов в трудах и благих начинаниях, счастья и благополучия. Обращаю к вам слово святого апостола Павла: "Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, - и Бог любви и мира будет с вами" (2 Кор. 13, 11). Аминь. НИКОДИМ, МИТРОПОЛИТ НОВОСИБИРСКИЙ И БЕРДСКИЙ, ГЛАВА НОВОСИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ Рождество Христово. 2019 год Град Новосибирск-Ново-Николаевск orthedu.ru