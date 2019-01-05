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Митрополит Никодим совершил первое богослужение на новосибирской кафедре

5 янв 2019

Митрополит Никодим совершил первое богослужение на новосибирской кафедре

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, до недавнего времени возглавлявший Челябинскую и Миасскую митрополию, а ныне, определением Священного Синода, вступивший на Новосибирскую и Бердскую кафедру, в Субботу перед Рождеством Христовым, 5 января 2019 года, совершил в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска свою первую Божественную литургию в новой должности.

Владыке Никодиму сослужили епископ Искитимский и Черепановский Лука, епископ Карасукский и Ордынский Филипп, епископ Каинский и Барабинский Феодосий, клирики Вознесенского кафедрального собора и других храмов Новосибирской и Бердской епархии. 

После богослужения Владыка Никодим обратился к христианам с архипастырским словом.

«Благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и решением Священного Синода мне определено быть правящим архиереем Новосибирской и Бердской епархии и главой Новосибирской митрополии, – сказал Митрополит. – Со страхом Божиим и верой преступаю к исполнению этого ответственного послушания.  Отлично осознаю и вижу, сколько благих трудов было положено на созидание и утверждение кафедры, украшение града Новосибирска и Новосибирской земли храмами и святыми обителями. Отлично понимаю, каких трудов это стоило. Молюсь об упокоении почивших архипастырей и пастырей и о здравии тех архипастырей, которые здесь потрудились».

«Несение архипастырского креста очень тяжко, – признал Владыка. – Исполнение же своих обязанностей как архипастыря, как главы епархии и главы митрополии невозможно, если только не будут помогать преосвященные владыки, пастыри и народ Божий. Вместе мы идем в Царство Божие, и все наши труды, которые мы совершаем во славу Святой Церкви – это свидетельство нашей любви ко Господу, той любви, которая должна быть у каждого из нас к нашим близким, ко всему роду человеческому, ибо только любовью мы можем свидетельствовать, что являемся верными учениками Господа нашего Иисуса Христа».

«И сейчас я обращаюсь к каждому их вас, ко всем, кто живет на земле Новосибирской: прошу ваших святых молитв, дабы укрепил меня Господь в усердном служении на благо Русской Православной Церкви здесь, на Новосибирской земле; прошу вас быть верными, добрыми помощниками, ибо Господь спросит с меня: "Вот, вручил Я тебе сию паству, какие усилия ты приложил для того, чтобы эту паству сохранить, приумножить и привести к Престолу Моему?" Мы вместе совершаем это служение, посему-то и прошу ваших святых молитв. Да укрепит меня Господь и дарует здравия в достойном служении архипастырском в граде Новосибирске и Новосибирской митрополии. Аминь», – завершил митрополит.

От лица архиереев Новосибирской митрополии Владыку Никодима приветствовал епископ Искитимский и Черепановский Лука. «Отрадно видеть, – сказал он, – что первым вашим деянием стал созыв преосвященных архиереев для совместного совершения Божественной литургии, на которой мы, по слову апостола Павла, "едиными усты и единым сердцем", вознесли благодарение Господу Иисусу Христу». Епископ Лука выразил уверенность, что с назначением Владыки Никодима, митрополия будет и впредь успешно развиваться, «а мы, выражая Вам нашу сыновнюю почтительность, будем всегда поддерживать Вас в Ваших трудах во славу Матери Церкви», – заверил епископ Лука.

Со словами приветствия обратился к Митрополиту секретарь Новосибирского епархиального управления протоиерей Георгий Патрин. Священник подчеркнул, что решению Священного Синода содействует Дух Святой, поэтому «то, что мы сегодня здесь с Вами – это проявление Промысла Божьего», и что молитвами святых, в земле Сибирской просиявших, Господь не оставит Владыку, благословит его труды, поможет в делах, дарует здравия.

Владыка Никодим сердечно поблагодарил за добрые слова. «Я очень надеюсь, – сказал он, – что наше совместное служение Богу будет благодатно, и Господь каждого из нас благословит, укрепит и дарует многая и благая лета». 

 

Епархиальный медиа-центр, фото М. Пучкова
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