Центр реабилитации детей-инвалидов появился в Бердске 

Размещается он на территории Богоявленского храма. Здесь помогают детям с аутизмом, церебральным параличом, задержкой психического развития, нервно-психическими расстройствами. В общем, всем тем, кому чрезвычайно трудно приспособиться к этой жизни, рассчитанной на здоровых людей.

Как же и кому пришла в голову такая замечательная идея? Настоятель Богоявленского храма отец Сергий рассказывает:



— Территория вокруг нашего храма большая, позволяет основать что-нибудь нужное и полезное. В церковном доме работала только воскресная школа, оставалось много пустых помещений. Вначале хотели организовать паломнический центр, а потом решили открыть вот этот медицинский центр. Изначально решили не ограничиваться только реабилитацией детей с церебральным параличом: пусть все приходят!

Какую же именно помощь оказывают особенным детям в медицинском центре «Святитель Лука»? Слово берёт руководитель реабилитационного центра Лариса Клиновицкая:

— Цель реабилитации – минимизировать последствия заболевания, чтобы ребёнок, занимаясь здесь, постепенно становился способным к самостоятельной жизни, насколько это возможно. Курс занятий у нас рассчитан на полтора месяца. Из этого срока две недели уделяется диагностике, а месяц – собственно реабилитации. Это целый комплекс мероприятий, включающий в себя медицинскую, физическую, психолого-педагогическую, социально-бытовую реабилитацию. При этом мы используем самую современную модель реабилитации, в основе которой лежит так называемая международная классификация функционирования.

В чем её суть? В том, чтобы, учитывая особенности заболевания ребёнка, его ограничения по здоровью, научить его максимально возможно ориентироваться в социуме. И этому можно научить: как самостоятельно покушать, как раздеться и одеться. И вся работа наших специалистов направлена не на какие-то глобальные цели, а на очень конкретные: научить выговаривать какое-то слово, научиться проситься в туалет. Это очень важно. Спрашиваешь маму, чего она хотела бы, а в ответ слышишь: «Я хотела бы научиться понимать своего ребёнка».

Лариса Анатольевна проводит нас по уже работающим кабинетам (а открыты пока не все), рассказывает.

— Вот специально оборудованная комната, в которой ребёнок с помощью игры обучается накрывать на стол, есть вилкой и ложкой, резать хлеб и намазывать его маслом, наливать чай в чашку и пить из неё, убирать за собой. Также дети учатся застёгивать пуговицы и застёжки-молнии, узнают, для чего служит стиральная машина, утюг, пылесос, играют в приготовление пищи. Для здоровых детей всё это само собой разумеется, но только не для этих. И для их мам это вовсе не мелочи, а огромное облегчение.

В других помещениях медицинского центра проводятся занятия по адаптивной физкультуре, сеансы в соляной пещере, занятия в кабинете функциональной реабилитации. Есть здесь и театральная студия, и мастерская лепки, и студия ИЗО, и многое другое. Разумеется, для осуществления всего комплекса реабилитационных мероприятий необходимы особые специалисты: эрготерапевт, логопеды, психологи, дефектологи. И такие специалисты в медицинском центре «Святитель Лука» есть, как есть и современные тренажёры, и прочее оборудование – например, специальный велотренажёр, сконструированный, кстати, новосибирскими учёными.

— С какого же возраста принимают сюда детей, и сколько времени они проводят здесь?

Лариса Клиновицкая поясняет: с трёх лет и до 18. Впрочем, могут принять и в два с половиной года. По времени нахождения в центре какого-то регламента нет. Дети одни не остаются: пришли с мамами, прошли специалистов – и домой. Полтора месяца таких занятий – это немного, конечно. А что дальше? А дальше, говорит Лариса Анатольевна, родителям даются рекомендации по дальнейшим занятиям с ребёнком, а проводится эта работа уже дома. «Но это не значит, что мы выпускаем их из поля зрения, — поясняет она. – Мы работаем для Бердска. И это позволяет детей, уже побывавших в нашем центре, в течение года ещё несколько раз принять на реабилитацию».

Какие же дети, с какими заболеваниями, проходят реабилитацию в медицинском центре «Святитель Лука»? Оказывается, на первом месте по численности – дети с аутоподобными состояниями. С аутизмом, проще говоря. Таких в центре – 40%. На втором месте – детский церебральный паралич. Затем идут различные задержки психического развития, поражения структуры головного мозга. Есть и детишки с синдромом Дауна, но их единицы. Лариса Анатольевна поясняет:

— Аутизм – от него нет лечения во всём мире. А детей с этим диагнозом – всё больше и больше. Есть методики, как облегчить это состояние, но это коммерческие проекты, это очень дорого. Мы же стремимся делать то же самое, но бесплатно.

Да, курс реабилитации в медицинском центре «Святитель Лука» проводится бесплатно. На вопрос, откуда же средства, и немалые, отец Сергий отвечает кратко: «Состоятельные прихожане помогают, неравнодушные люди». И как бы размышляет вслух:

— Ребёнок не виноват в своей болезни, но в этом есть некий промысел Божий. Кому даётся такой тяжкий крест? Тем, кто сможет его понести. Не всякий сможет. Знаю по Бердску такие семьи, в которых отцы после рождения таких детей трусливо сбежали из семьи. Вот мама одна и несёт этот крест, годами из квартиры не выходит. Это трагедия. Для чего даются такие дети? Чтобы мы были добрее. Кто наш ближний? Да вот он, тот, кто рядом с нами. Если бы таких детей не было, человек, наверное, был бы жёстким, шагал бы через своих близких. А так даже те, кто рядом с такими семьями находятся, начинают задумываться о смысле страданий, о смысле жизни вообще. Эти дети помогают нам спасаться.

Всего в медицинском центре «Святитель Лука» реабилитацию сегодня проходят 50 детей. Ещё 80 стоят в очереди. В мае, поясняет Лариса Клиновицкая, для этих детей курс реабилитации закончится, будет набрана новая группа. Но поменьше – человек 30. А отец Сергий завершает наше общение следующими словами:

— Центр наш начал работать недавно. Но мы уже видим, какое воздействие он оказывает на эмоциональное состояние детей. Бывает, один раз подойдёшь к ребёнку, поздороваешься, поговоришь. А в следующий раз мимо идёшь и взгляд его ловишь: настолько ему хочется, чтобы я к нему подошёл, заговорил, пообщался. И понимаешь, что наш реабилитационный центр для него – целый мир.

svidetel24.info

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