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Центр реабилитации детей-инвалидов появился в Бердске

14 мар 2019

Об открытии такого учреждения в нашем городе родители «особенных» детей мечтали давно, и вот он появился — медицинский центр «Святитель Лука».

Центр реабилитации детей-инвалидов появился в Бердске

Размещается он на территории Богоявленского храма. Здесь помогают детям с аутизмом, церебральным параличом, задержкой психического развития, нервно-психическими расстройствами. В общем, всем тем, кому чрезвычайно трудно приспособиться к этой жизни, рассчитанной на здоровых людей.

Как же и кому пришла в голову такая замечательная идея? Настоятель Богоявленского храма отец Сергий рассказывает:

— Территория вокруг нашего храма большая, позволяет основать что-нибудь нужное и полезное. В церковном доме работала только воскресная школа, оставалось много пустых помещений. Вначале хотели организовать паломнический центр, а потом решили открыть вот этот медицинский центр. Изначально решили не ограничиваться только реабилитацией детей с церебральным параличом: пусть все приходят!

Какую же именно помощь оказывают особенным детям в медицинском центре «Святитель Лука»? Слово берёт руководитель реабилитационного центра Лариса Клиновицкая:

— Цель реабилитации – минимизировать последствия заболевания, чтобы ребёнок, занимаясь здесь, постепенно становился способным к самостоятельной жизни, насколько это возможно. Курс занятий у нас рассчитан на полтора месяца. Из этого срока две недели уделяется диагностике, а месяц – собственно реабилитации. Это целый комплекс мероприятий, включающий в себя медицинскую, физическую, психолого-педагогическую, социально-бытовую реабилитацию. При этом мы используем самую современную модель реабилитации, в основе которой лежит так называемая международная классификация функционирования.

В чем её суть? В том, чтобы, учитывая особенности заболевания ребёнка, его ограничения по здоровью, научить его максимально возможно ориентироваться в социуме. И этому можно научить: как самостоятельно покушать, как раздеться и одеться. И вся работа наших специалистов направлена не на какие-то глобальные цели, а на очень конкретные: научить выговаривать какое-то слово, научиться проситься в туалет. Это очень важно. Спрашиваешь маму, чего она хотела бы, а в ответ слышишь: «Я хотела бы научиться понимать своего ребёнка».

Лариса Анатольевна проводит нас по уже работающим кабинетам (а открыты пока не все), рассказывает.

— Вот специально оборудованная комната, в которой ребёнок с помощью игры обучается накрывать на стол, есть вилкой и ложкой, резать хлеб и намазывать его маслом, наливать чай в чашку и пить из неё, убирать за собой. Также дети учатся застёгивать пуговицы и застёжки-молнии, узнают, для чего служит стиральная машина, утюг, пылесос, играют в приготовление пищи. Для здоровых детей всё это само собой разумеется, но только не для этих. И для их мам это вовсе не мелочи, а огромное облегчение.

В других помещениях медицинского центра проводятся занятия по адаптивной физкультуре, сеансы в соляной пещере, занятия в кабинете функциональной реабилитации. Есть здесь и театральная студия, и мастерская лепки, и студия ИЗО, и многое другое. Разумеется, для осуществления всего комплекса реабилитационных мероприятий необходимы особые специалисты: эрготерапевт, логопеды, психологи, дефектологи. И такие специалисты в медицинском центре «Святитель Лука» есть, как есть и современные тренажёры, и прочее оборудование – например, специальный велотренажёр, сконструированный, кстати, новосибирскими учёными.

— С какого же возраста принимают сюда детей, и сколько времени они проводят здесь?

Лариса Клиновицкая поясняет: с трёх лет и до 18. Впрочем, могут принять и в два с половиной года. По времени нахождения в центре какого-то регламента нет. Дети одни не остаются: пришли с мамами, прошли специалистов – и домой. Полтора месяца таких занятий – это немного, конечно. А что дальше? А дальше, говорит Лариса Анатольевна, родителям даются рекомендации по дальнейшим занятиям с ребёнком, а проводится эта работа уже дома. «Но это не значит, что мы выпускаем их из поля зрения, — поясняет она. – Мы работаем для Бердска. И это позволяет детей, уже побывавших в нашем центре, в течение года ещё несколько раз принять на реабилитацию».

Какие же дети, с какими заболеваниями, проходят реабилитацию в медицинском центре «Святитель Лука»? Оказывается, на первом месте по численности – дети с аутоподобными состояниями. С аутизмом, проще говоря. Таких в центре – 40%. На втором месте – детский церебральный паралич. Затем идут различные задержки психического развития, поражения структуры головного мозга. Есть и детишки с синдромом Дауна, но их единицы. Лариса Анатольевна поясняет:

— Аутизм – от него нет лечения во всём мире. А детей с этим диагнозом – всё больше и больше. Есть методики, как облегчить это состояние, но это коммерческие проекты, это очень дорого. Мы же стремимся делать то же самое, но бесплатно.

Да, курс реабилитации в медицинском центре «Святитель Лука» проводится бесплатно. На вопрос, откуда же средства, и немалые, отец Сергий отвечает кратко: «Состоятельные прихожане помогают, неравнодушные люди». И как бы размышляет вслух:

— Ребёнок не виноват в своей болезни, но в этом есть некий промысел Божий. Кому даётся такой тяжкий крест? Тем, кто сможет его понести. Не всякий сможет. Знаю по Бердску такие семьи, в которых отцы после рождения таких детей трусливо сбежали из семьи. Вот мама одна и несёт этот крест, годами из квартиры не выходит. Это трагедия. Для чего даются такие дети? Чтобы мы были добрее. Кто наш ближний? Да вот он, тот, кто рядом с нами. Если бы таких детей не было, человек, наверное, был бы жёстким, шагал бы через своих близких. А так даже те, кто рядом с такими семьями находятся, начинают задумываться о смысле страданий, о смысле жизни вообще. Эти дети помогают нам спасаться.

Всего в медицинском центре «Святитель Лука» реабилитацию сегодня проходят 50 детей. Ещё 80 стоят в очереди. В мае, поясняет Лариса Клиновицкая, для этих детей курс реабилитации закончится, будет набрана новая группа. Но поменьше – человек 30. А отец Сергий завершает наше общение следующими словами:

— Центр наш начал работать недавно. Но мы уже видим, какое воздействие он оказывает на эмоциональное состояние детей. Бывает, один раз подойдёшь к ребёнку, поздороваешься, поговоришь. А в следующий раз мимо идёшь и взгляд его ловишь: настолько ему хочется, чтобы я к нему подошёл, заговорил, пообщался. И понимаешь, что наш реабилитационный центр для него – целый мир.

Центр реабилитации детей-инвалидов появился в Бердске 

Центр реабилитации детей-инвалидов появился в Бердске

Центр реабилитации детей-инвалидов появился в Бердске

svidetel24.info

Евгений Спиридонов. Фото автора
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Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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