Поздравляем отца Олега и желаем помощи Божией в трудах!
"Благодарю всех за Ваши святые молитвы. Прямо перед Благовещением Пресвятой Богородицы дорогой Владыка Никодим подписал и вручил мне указ о моем зачислении в клир Новосибирской епархии. Буду служить в Богоявленском храме, г. Бердска. Первая служба в Благовещение Пресвятой Богородицы. Приглашаю всех послужить и помолиться вместе. Надеюсь диакон украсит богослужение )). Алтайская митрополия останется теплом в моем сердце. Благодарен митрополиту Сергию за то, что принял меня в свое время, и всему священству, что со всей душой мне помогали. За всех буду молиться по силам. Ваш диакон Олег Рыжков"
Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной,
игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг
в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.
Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от
наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг,
в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.
Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра
при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской
епархии, Русской Православной Церкви.
Для желающих принять
ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ,
по средам в 18-00. Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84
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