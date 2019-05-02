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На городской прощади прошел Пасхальный праздник

2 мая 2019

Сотни куличей и яиц из храма раздали собравшимся отметить Пасху на площади в Бердске

Елена Вылегжанина потчевала всех куличами, приготовленными в храме

С утра 28 апреля над Бердском лился колокольный звон. Православные бердчане празднуют Пасху. К 12.00 на праздничную площадку начали стекаться люди с пакетами и сумками, чтобы позже освятить продукты. В это же время от Преображенского собора пошел крестный ход в честь воскресения Христова.

Сотрудники полиции сначала запрещали въезд на ул. Горького, а когда шествие от храма двинулось, перекрыли проезд и по ул. Островского. Во главе крестного хода священники и отец Владимир (Василий Бирюков), в начале марта вернувшийся в бердский собор Преображения Господня настоятелем, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Автор видео Анастасия Солодкова

Настоятель Преображенского собора поздравил православных со светлым праздником Воскресения Христова, напомнив, что сын Божий принял мученическую смерть ради того, чтобы человечеству открылись ворота рая.

— Для всех нас сегодня особенная радость — Христос воскрес из мертвых. И смертию своею смерть победил, жизнь даровал… Дал возможность людям войти в царствие небесное, жизнь вечную и блаженную, — начал проповедь отец Владимир, трижды воскликнув: «Христос воскресе!». И собравшиеся, крестясь, хором отвечали: «Воистину воскресе!».

Батюшка напомнил о любви к ближнему, о помощи нуждающимся:
— Это и есть счастье — соучастие в жизни другого человека… Мы сами должны другим оказывать внимание терпением и служением. Бог терпел и нам велел. Обиды снедают нас. То пенсии, то зарплаты нам мало. Но надо благодарить Бога за то, что мы умеем. И когда мы недовольны, снедает нас жадность или зависть, нам беспокойно. Мы сами себя мучаем. Молитвы нам даны, чтобы к Пасхе мы принесли Господу наши очищенные души… Чем больше мы будем отдавать, тем больше души наши возрадаются…

Сотни куличей и яиц из храма раздали собравшимся отметить Пасху на площади в Бердске

Автор видео Анастасия Солодкова

После общей молитвы батюшка направился освящать куличи и яйца, принесенные бердчанами на Праздничную площадку.

Сотни куличей и яиц из храма раздали собравшимся отметить Пасху на площади в Бердске

Автор видео Анастасия Солодкова

От имени главы Бердска горожан с праздником поздравила вице-мэр по экономике Жанна Шурова. Она пожелала мира и покоя, добра:
— Пусть волшебный аромат куличей и яркие краски яиц подарят чудо, а все беды и невзгоды уйдут прочь, а с вами останутся только любовь и счастье. С праздником! Христос воскресе!

Замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров тоже поздравил православных с Псхой. Особенно он отметил тех, кто накануне выстоял всенощное богослужение, кто нашел в себе силы соблюдать пост:
— Мира и добра нашему городу. С праздником!

А потом начались игры и хороводы. Дети катали яйца и получали призы, подростки и взрослые водили хороводы и плясали под гармошку. На сцене в это время давал концерт ансамбль казачьей песни «Вольница». Елена Вылегжанина, преподаватель воскресной школы, со своими детьми раздавала всем желающим куличи и яйца, приготовленные в храме специально для светлого праздника. Горячий чай с лимоном, тоже привезенный из церкви, оказался очень кстати — на улице было прохладно и ветренно, несмотря на яркое солнце.

Батюшка рассказал, что в течение следующей недели каждый, кто пожелает, сможет подняться на колокольню одного из храмов Бердска и попробовать себя в качестве звонарей. Такое, по словам отца Владимира, случается только раз в году.

Кроме того, он сообщил, что ровно через неделю, перед Радоницей, в Бердск приедет митрополит Новосибирский и Бердск Никодим.

Сотни куличей и яиц из храма раздали собравшимся отметить Пасху на площади в Бердске

Автор видео Анастасия Солодкова

Сотни куличей и яиц из храма раздали собравшимся отметить Пасху на площади в Бердске

Сотни куличей и яиц из храма раздали собравшимся отметить Пасху на площади в Бердске

Сотни куличей и яиц из храма раздали собравшимся отметить Пасху на площади в Бердске

Сотни куличей и яиц из храма раздали собравшимся отметить Пасху на площади в Бердске

Сотни куличей и яиц из храма раздали собравшимся отметить Пасху на площади в Бердске

 kurer-sreda.ru

Автор: Анастасия Солодкова
Темы: Пасха
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Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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