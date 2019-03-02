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Отец Василий возвращается в Преображенский храм Бердска под именем Владимир

2 мар 2019

Так его нарекли после монашеского пострига. Митрополит Никодим снова назначил батюшку настоятелем кафедрального собора. Прихожане «безумно счастливы» и с нетерпением ждут возвращения.

 


Батюшка вернулся на службу в Бердск

Батюшка Василий Бирюков возвращается служить в Бердск. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», со 2 марта он снова приступит к обязанностям настоятеля бердского кафедрального собора Преображения Господня, который он возглавлял много лет — с момента его постройки. Почти год бердский священник служил в новосибирском Свято-Владимирском соборе после совершения монашеского пострига с наречением именем Владимир.

Как сообщали «Курьер. Среда. Бердск» в Преображенском храме, о назначении распорядился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

— Он будет работать в нашем храме настоятелем с завтрашнего дня, — рассказали в кафедральном соборе сегодня, 1 марта. — Так владыка распорядился. Батюшка будет служить как иеромонах Владимир.

Отец Андрей, который до сих пор возглавлял храм, больше там работать не будет. Вероятнее всего, его переводят в Новосибирск.

— Мы до безумия рады возвращению батюшки. Ждем с нетерпением! — подчеркнули служащие Преображенского храма.

Напомним, что отец Владимир (Василий Бирюков) является заметной и значимой фигурой в жизни Бердска. В 2018 году ему присвоили звание почетного гражданина города за весомый вклад в духовное становление бердчан, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Батюшку называют интересным, активным, хозяйственным человеком, истинным носителем духовной культуры, обладающим сильной волей, хорошо знающим русский язык и литературу.

Именно отца Владимира (Василия Бирюкова) заслуженно считают основателем духовного возрождения Бердска.

Несет людям слово Божье

Василий Бирюков родился 12 февраля 1966 года в Колпашево Томской области в семье верующих. В 1976 году Василий Бирюков переехал к бабушке в Поволжье. В городе Димитровграде Ульяновской области окончил школу. В 1985 году с отличием окончил Димитровградский машиностроительный техникум. С 1985 по 1987 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил. В 1987 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, в 1992 году окончил заочное отделение Московской духовной семинарии. В 1989 году Василий венчался с Валентиной. Затем митрополитом Гедеоном был рукоположен в сан священника и направлен в Бердск. Где служил настоятелем кафедрального собора Преображения Господня, который начали строить в 1991 году. В 2006 году архиепископ Тихон назначил его быть благочинным центрального областного округа Новосибирской епархии. В его попечение входят храмы Доволенского, Кочковского, Каргатского, Чулымского, Коченевского районов.

Василий Бирюков основатель духовного возрождения в Бердске. Он был не только священником и нес для жителей города слово Божье, но был еще хорошим хозяйственником. Под его руководством были построены кафедральный собор Преображения Господня, Воскресная школа и два храма: Сретения Господня и в честь Богоявления Господня.

С участием отца Василия был организован военно-патриотический клуб «Добрыня». При Воскресной школе работает вокальный ансамбль «Свеча». В праздничные и будничные дни священник отец Василий обходил больницы, интернаты, приюты, дома прихожан, знакомых. При храме традиционно проводится летний православный лагерь для детей и молодежи. В Воскресной школе еженедельно проходят молодежные встречи.

С матушкой Валентиной воспитали троих детей. В 2016 году отец Василий овдовел.
9 марта 2017 года в Троице-Владимирском соборе Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершил монашеский постриг протоиерея Василия Бирюкова с наречением имени Владимир в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.

kurer-sreda.ru

 

Автор: Анастасия Солодкова
Темы: Протоиерей Василий Бирюков
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Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
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