По благословению Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского

БЕРДСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Сайт о духовной жизни города Бердска

ГлавнаяПреображенский соборСретенский храм Богоявленский храмДуховенство НовостиАнонсы
•   » » В Бердске построят четвертый храм 
   

В Бердске построят четвертый храм

10 июн 2021

berdsk-bn.ru

В Бердске построят четвертый храм: место для духовных размышлений появится в Белокаменном микрорайоне

Церковь – это напоминание о том, что есть душа, что надо любить, сострадать и помогать ближним. И если таких мест будет в городе больше, меньше в жизни будет зла и преступлений, убежден помощник настоятеля Собора Преображения Господня отец Владимир.

— Нам предки оставили напоминание о том, что мы временно живем на земле, в теле, а душа вечная. И для этого строятся храмы, и всегда на Руси было много церквей. Мы все ищем счастья, хотим, чтобы нас любили. Но забываем, что сами должны любить, что счастье нужно заслужить, что мы тоже должны заботиться о других, отдавать. Мы должны задумываться о том, в чем смысл жизни,  что не хлебом единым жив человек, но словом Господним. А где мы его услышим? В церкви. И чем больше будет храмов, тем больше напоминаний людям о том, что есть духовные ценности, что Господь нам показал: нет большей любви, чем отдать свою жизнь за ближних самих. И тогда будет меньше страшных событий в наших школах, когда молодые люди вдруг решают отнять жизнь у детей и педагогов. 

Поэтому представители православного прихода в Бердске всегда стремились к тому, чтобы в городе было больше храмов. Отец Владимир вспомнил, как постепенно в городе строились храмы, и становилось кругом больше красоты.

— У нас в Бердске всего три храма на 100 000 населения. Хотя позиция у Новосибирской Епархии по этому поводу такая, что храм должен присутствовать на каждые 20 000 человек. У нас много киосков, магазинов, где продают продукты питания для тела. А вот для души не так много уголков. Когда мы вспоминаем, что было 30 лет назад на территории Преображенского собора: фундамент, пустырь да гуси гуляли.  Но с Божией помощью мы за это время и храм построили, и гимназия уже существует. Потом  возвели Сретенский храм, дальше — Богоявленский. На микрорайоне люди так долго этого ждали, волновались и даже в некоторой степени роптали: почему в центре города два храма, а в этом районе ни одного не было.

Отец Владимир констатировал, что, наконец, принято решение о том, чтобы в этой части города появился еще один храм – четвертый в городе. Подготовлены документы, проводятся процедуры, необходимые для законного выделения земельного участка в безвозмездное бессрочное пользование Православному приходу. В понедельник в администрации прошли Публичные слушанья по поводу внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска: в статью 37 (Зона объектов отдыха (рекреации) (Р)), в пункт 1 в условно разрешенные виды использования земельных участков, был включен вид разрешенного использования «Религиозное использование», кодовое обозначение 3.7. Таким образом, в микрорайоне Белокаменном предполагается выделение участка земли под строительство храма.

— Мы очень волновались: боялись, что будут недовольные. Однако люди согласились, одобрили наше предложение. Ведь не зря говорят, что церковь – это небо на земле, сюда приходят, чтобы помолиться, поблагодарить Бога за здоровье, или в трудную минуту за поддержкой и утешением. В церкви совершаются таинства, поэтому мы нуждаемся  в них. Мы надеялись на успешный исход Публичных слушаний, и чудо произошло! И думаем, что в этом году земля будет выделена, и мы начнем строительство, – отметил священнослужитель.


Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим высказал пожелание о том, что это будет деревянный храм, во имя преподобного Сергия Радонежского. Храм одноэтажный, размером не меньше, чем Сретенский и Богоявленский, с залом для совершения богослужений. Настоятелем в нем будет назначен бердский священник Александр Ляпустин. Площадь земельного участка, который просят выделить: порядка полгектара.

— Разумеется, со временем мы облагородим территорию будущего храма. Поймите: это особе место, куда люди могут прийти, чтобы приобщиться к красоте. Помню, здесь был такой случай: пришли бабушка с внучкой, заходят на территорию храма Преображенского, и малышка спрашивает: «Ой, бабушка. Что это за царство-государство такое красивое?!». В церквях всегда необычная архитектура, ведь даже наши предки строили храмы как самое лучшее, самое красивое, что могут принести в благодарение Богу, который дал нам жизнь, здоровье и все остальные блага.

Отец Владимир отметил, что все храмы в Бердске помогали строить меценаты и благотворители, а также простые прихожане. «Знаете, вот так Господь касается сердца человека. И неожиданно приходит человек, который хочет нам помочь». Пока имен бердчан, которые вложатся в строительство нового храма, помощник настоятеля не назвал, но отметил, что священники молятся о том, чтобы они появились. Хотя многие при оказании помощи предпочитают скромно оставаться в тени.
   		Всего оценок: 0  

Расписание Богослужений
Бердск православный
Воскресная школа
ВПК "Добрыня"
Православная Гимназия
Артель мастеров
Казанская часовня
Епископ Сергий (Соколов)
Архимандрит Макарий
История
Бердский приют
О проекте
 Архив
Обратная связь


Расписание паломнических поездок Центра при Соборе Св. Благоверного князя Александра Невского.

Приглашаем всех желающих на занятия

Студия традиционного фольклора ЛАДИЯ

Подробнее...

Сообщество епархиальных ресурсов

Участник сообщества епархиальных ресурсов. Все православные сайты Новосибирской Епархии.

Друзья! Присоединяйтесь к нашему сообществу, это поможет сделать ваш сайт более известным.

Анонсы

Фотоальбомы >>>


Фотохроника строительства Богоявленского храма в Бердске

Фотографии старого Сретенского храма >>>

6 сентября 2014 года - освящение закладного камня нового храма >>>

Крестный ход на Святой источник в м-р Ложок 22 июня 2014 >>>

Фоторепортаж с Крестного хода в День Святой Троицы 8 июня 2014 >>>

+

Информация

Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

Дорогие братия и сестры! Приглашаем всех принять участие в разработке сайта. Если вы хотите опубликовать свои материалы на нашем сайте, мы разместим ваши статьи в соответствующем разделе. 

Непридуманные рассказы батюшки Валентина >>>

"На земле мы только учимся жить". Протоиерей Валентин Бирюков  >>>

Правдой будет сказать - Книга Владыки Сергия (Соколова) о своей жизни. >>>

Исповедь и причастие. Как к ним подготовиться >>>

 
Июнь 2021 (1)
Апрель 2021 (1)
Июнь 2020 (1)
Апрель 2020 (1)
Март 2020 (1)
Январь 2020 (3)
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
300-летие Бердска, Великий пост, Гимназия, День Святой Троицы, День народного единства, День славянской письменности и культуры, Крестный ход, Крещение Господне, Ложок, Масленица, Медцентр «Святитель Лука», Пасха, Преображение Господне, Преображенский собор, Протоиерей Валентин Бирюков, Протоиерей Василий Бирюков, Протоиерей Сергий Рогов, Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Святки, Сретенский храм, Строительство Богоявленского храма, Фотохроника строительства Богоявленского храма, Часовня, видео, колокола, концерт, фото
Поиск



 
Искомое.ru

Архив (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2008 | 2009  | 2010) АМ карта сайта

 Журнал основан в мае 2002 года. При использовании материалов ссылка на "Бердск православный" обязательна.
Наш адрес в интернет - http://berdsk.orthodoxy.ru
a404a12@yandex.ru

Православие.Ru Образование и Православие Образование и Православие