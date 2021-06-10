В Бердске построят четвертый храм

Церковь – это напоминание о том, что есть душа, что надо любить, сострадать и помогать ближним. И если таких мест будет в городе больше, меньше в жизни будет зла и преступлений, убежден помощник настоятеля Собора Преображения Господня отец Владимир.

— Нам предки оставили напоминание о том, что мы временно живем на земле, в теле, а душа вечная. И для этого строятся храмы, и всегда на Руси было много церквей. Мы все ищем счастья, хотим, чтобы нас любили. Но забываем, что сами должны любить, что счастье нужно заслужить, что мы тоже должны заботиться о других, отдавать. Мы должны задумываться о том, в чем смысл жизни, что не хлебом единым жив человек, но словом Господним. А где мы его услышим? В церкви. И чем больше будет храмов, тем больше напоминаний людям о том, что есть духовные ценности, что Господь нам показал: нет большей любви, чем отдать свою жизнь за ближних самих. И тогда будет меньше страшных событий в наших школах, когда молодые люди вдруг решают отнять жизнь у детей и педагогов.

Поэтому представители православного прихода в Бердске всегда стремились к тому, чтобы в городе было больше храмов. Отец Владимир вспомнил, как постепенно в городе строились храмы, и становилось кругом больше красоты.

— У нас в Бердске всего три храма на 100 000 населения. Хотя позиция у Новосибирской Епархии по этому поводу такая, что храм должен присутствовать на каждые 20 000 человек. У нас много киосков, магазинов, где продают продукты питания для тела. А вот для души не так много уголков. Когда мы вспоминаем, что было 30 лет назад на территории Преображенского собора: фундамент, пустырь да гуси гуляли. Но с Божией помощью мы за это время и храм построили, и гимназия уже существует. Потом возвели Сретенский храм, дальше — Богоявленский. На микрорайоне люди так долго этого ждали, волновались и даже в некоторой степени роптали: почему в центре города два храма, а в этом районе ни одного не было.

Отец Владимир констатировал, что, наконец, принято решение о том, чтобы в этой части города появился еще один храм – четвертый в городе. Подготовлены документы, проводятся процедуры, необходимые для законного выделения земельного участка в безвозмездное бессрочное пользование Православному приходу. В понедельник в администрации прошли Публичные слушанья по поводу внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска: в статью 37 (Зона объектов отдыха (рекреации) (Р)), в пункт 1 в условно разрешенные виды использования земельных участков, был включен вид разрешенного использования «Религиозное использование», кодовое обозначение 3.7. Таким образом, в микрорайоне Белокаменном предполагается выделение участка земли под строительство храма.

— Мы очень волновались: боялись, что будут недовольные. Однако люди согласились, одобрили наше предложение. Ведь не зря говорят, что церковь – это небо на земле, сюда приходят, чтобы помолиться, поблагодарить Бога за здоровье, или в трудную минуту за поддержкой и утешением. В церкви совершаются таинства, поэтому мы нуждаемся в них. Мы надеялись на успешный исход Публичных слушаний, и чудо произошло! И думаем, что в этом году земля будет выделена, и мы начнем строительство, – отметил священнослужитель.



Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим высказал пожелание о том, что это будет деревянный храм, во имя преподобного Сергия Радонежского. Храм одноэтажный, размером не меньше, чем Сретенский и Богоявленский, с залом для совершения богослужений. Настоятелем в нем будет назначен бердский священник Александр Ляпустин. Площадь земельного участка, который просят выделить: порядка полгектара.

— Разумеется, со временем мы облагородим территорию будущего храма. Поймите: это особе место, куда люди могут прийти, чтобы приобщиться к красоте. Помню, здесь был такой случай: пришли бабушка с внучкой, заходят на территорию храма Преображенского, и малышка спрашивает: «Ой, бабушка. Что это за царство-государство такое красивое?!». В церквях всегда необычная архитектура, ведь даже наши предки строили храмы как самое лучшее, самое красивое, что могут принести в благодарение Богу, который дал нам жизнь, здоровье и все остальные блага.

Отец Владимир отметил, что все храмы в Бердске помогали строить меценаты и благотворители, а также простые прихожане. «Знаете, вот так Господь касается сердца человека. И неожиданно приходит человек, который хочет нам помочь». Пока имен бердчан, которые вложатся в строительство нового храма, помощник настоятеля не назвал, но отметил, что священники молятся о том, чтобы они появились. Хотя многие при оказании помощи предпочитают скромно оставаться в тени.