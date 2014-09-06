Божий промысел помог открытию третьего храма в Бердске

«Сейчас в России благоприятное время: идет возрождение святой Православной церкви. Еще два десятилетия назад в Новосибирске был всего один храм и еще несколько маленьких церквей по области, а сейчас по всей НСО почти 300 храмов и каждый год открываются новые», – рассказал глава Новосибирской митрополии Тихон.

Владыка напомнил о социальном служении церкви и отдельных людей, когда мы жертвуем свое время, свои средства для того, чтобы хорошо было всем окружающим. Вокруг нас есть люди, которые нуждается в поддержке: это инвалиды, матери-одиночки, сироты. И мы должны замечать тех, кто нуждается в нашей помощи, и протягивать этому человеку теплую руку.

По случаю освящения храма Богоявления Господня Орденом Преподобного Серафима Саровского 3 степени указом святейшего Патриарха Кирилла награжден руководитель строительства Александр Симаков.

«Эта высокая награда для всей нашей команды, которая насчитывает 30 человек, – поделился впечатлениями с корреспондентом Александр Симаков. – В чем уникальность Богоявленского храма? Сначала нам предложили построить такой же, как Сретенский. Но мы изменили крышу, купола, и он совсем по-другому начал смотреться. И в самом начале строительства случился настоящий Божий промысел: сразу нашли деньги. Поэтому так быстро построили, за 1 год 2 месяца. Сретенский собор строили около 5 лет. Но здесь тоже еще очень много работы. Будет заложен комплекс, в котором будут проходить реабилитацию ребятишки с ДЦП».



Наталия Захарова

vn.ru