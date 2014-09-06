Владыка Тихон: словом можно возродить

На встрече присутствовали представители городской администрации, отдела образования, педагоги дошкольного и школьного образования, форум начался с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове.

В своем обращении к собранию Владыка Тихон отметил необходимость возрождения духовного воспитания молодежи, обращения подрастающего поколения к своим корням, дабы избежать искусственного насаждения чужеродных культур.

«Мы долгое время жили в секулярном обществе, где нравственное чувство размывалось, нравственно было то, что полезно для революции, - сказал Митрополит. - Если мы не возвратим в душах людей внимание к нравственному закону, то никакого воспитания не получится. Для духовного воспитания необходимы нравственные критерии и правильные их определения».

Владыка призвал учителей вооружить детей нравственными критериями, привить им вкус к забытым обществом чувствам милосердия, сострадания, взаимовыручки, уважения:

«Как говорит Академик Лихачев, надо научить человека полюбить доброе», - напомнил Владыка.

С особым вниманием Митрополит предложил отнестись педагогам к своему собственному духовному миру и тем словам, которые преподаватели говорят своим воспитанникам:

«Слово свидетельствует о нашем духовном мире, словом можно убить или возродить».

В заключение встречи педагоги имели напрямую задать интересующие вопросы митрополиту, во время дискуссии были затронуты проблемы качества современных учебников и пособий а также было высказано предложение о организации богословских курсов для учителей гуманитарного цикла.

Накануне, 27 марта, Владыка провел встречи с педагогическим сообществом Центрального административного округа и Калининского района.

Епархиальный медиа-центр