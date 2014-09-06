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Владыка Тихон: словом можно возродить

Вчера, 06:17

Владыка Тихон: словом можно возродить
На встрече присутствовали представители городской администрации, отдела образования, педагоги дошкольного и школьного образования, форум начался с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове.

В своем обращении к собранию Владыка Тихон отметил необходимость возрождения духовного воспитания молодежи, обращения подрастающего поколения к своим корням, дабы избежать искусственного насаждения чужеродных культур.

«Мы долгое время жили в секулярном обществе, где нравственное чувство размывалось, нравственно было то, что полезно для революции, - сказал Митрополит. - Если мы не возвратим в душах людей внимание к нравственному закону, то никакого воспитания не получится. Для духовного воспитания необходимы нравственные критерии и правильные их определения».

Владыка призвал учителей вооружить детей нравственными критериями, привить им вкус к забытым обществом чувствам милосердия, сострадания, взаимовыручки, уважения:

«Как говорит Академик Лихачев, надо научить человека полюбить доброе», - напомнил Владыка.

С особым вниманием Митрополит предложил отнестись педагогам к своему собственному духовному миру и тем словам, которые преподаватели говорят своим воспитанникам:

«Слово свидетельствует о нашем духовном мире, словом можно убить или возродить».

В заключение встречи педагоги имели напрямую задать интересующие вопросы митрополиту, во время дискуссии были затронуты проблемы качества современных учебников и пособий а также было высказано предложение о организации богословских курсов для учителей гуманитарного цикла. 

Накануне, 27 марта, Владыка провел встречи с  педагогическим сообществом Центрального административного округа  и Калининского района.

Епархиальный медиа-центр
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в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
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