Пасхальное богослужение в Преображенском кафедральном соборе

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9 апреля, во второй день Пасхи, Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон возглавил Божественную литургию и крестный ход в Преображенском кафедральном соборе г. Бердска.

Владыке сослужили помощник настоятеля Вознесенского собора протоиерей Борис Свинин, настоятель Преображенского собора протоиерей Георгий Пивоваров, иеромонах Владимир (Бирюков), протодиакон Александр Егоров, духовенство православных приходов Бердска.

По окончании Литургии Митрополит Тихон возглавил крестный ход вокруг храма и обратился к духовенству и прихожанам со словами проповеди.

"Все мы в дни Святой Пасхи радуемся Светлому Христову Воскресению, и Церковь в этой радости предлагает нам глубокий смысл, чтобы мы заглянули внутрь своего сердца и подумали над тем, что значит для нас это великое событие, почему человечество тысячи лет ожидало пришествия в мир Спасителя. После того, как наши праотцы Адам и Ева нарушили заповедь Господню, человечество впало во многие старания, беды и скорби, и все ожидали избавления, - сказал Правящий архиерей. - Поэтому в сегодняшний день Воскресения Христова мы все обращаемся к Святому Евангелию, к книге Деяний апостольских, и должны углубляться в смысл повествований Нового Завета: что же принес на землю Спаситель мира Господь наш Иисус Христос, для чего Он пострадал, был вознесен на Крест, пролил Свою святую Кровь? За праздничной радостью нельзя забывать смысла нашей христианской жизни, нельзя забывать о том, к чему мы призваны в этом мире".

Владыка также посетил православную гимназию во имя преподобного Серафима Саровского, где встретился с мэром Бердска Евгением Анатольевичем Шестерниным.

Епархиальный медиацентр