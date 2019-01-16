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Первое богослужение провел новый митрополит Никодим в Бердске

16 янв 2019

Визит Владыки Никодима был связан с Днем святого Серафима Саровского, имя которого носит бердская православная гимназия. Гимназисты подарили архиерею икону.(ВИДЕО)

Первое богослужение провел новый митрополит Никодим в Бердске

Владыка Никодим возглавил литургию в бердском храме

Первый раз после своего назначения Бердск посетил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим 15 января. Глава Новосибирской епархии отслужил утреннюю праздничную литургию в Преображенском кафедральном соборе.

Это произошло в День памяти преподобного Серафима Саровского, имя которого носит бердская православная гимназия.

Первоначально визит главы епархии планировали на 8 января, но он был отложен на неделю.

После литургии иерарх поздравил духовенство, первых лиц города и прихожан с днем небесного покровителя гимназии и обратился к собравшимся с архипастырским словом.

Первое богослужение провел новый митрополит Никодим в Бердске

«Завет Господа через апостола Иоанна Богослова доносится до нас словами Бог есть любовь (1 Иоанна 4:16). Именно эта истина определяет жизнь каждого из нас. И если ты молишься усердно, а любви не имеешь, то пуста твоя молитва. Если ты занимаешься благими делами, а любви в сердце не имеешь, то пусты твои дела. Если стремишься всех научать, а любви в сердце не имеешь, кому нужны твои поучения! Воистину, врачуй и исцелись сам», — напутствовал владыка.

Архиерей напомнил, что Господь почтил преподобного Серафима великим духовными дарованиями, дав ему дар прозрения, духовного наставничества множества людей, а преподобный усердными трудами, молитвами, постничеством стяжал эти духовные дары.

После богослужения владыка посетил могилу епископа Сергия Соколова, который пять лет с 1995 года возглавлял Новосибирскую и Бердскую епархию, и уже после этого осмотрел здание гимназии, пообщался с администрацией учебного заведения и преподавателями.

Со сцены актового зала собравшихся в честь дня памяти преподобного Серафима поздравили творческие коллективы гимназии. Владыка с особым теплом поприветствовал учащихся, а педагогов призвал не только назиданием и словами воспитывать школьников, но и собственным примером.

Помощник настоятеля Преображенского прихода протоиерей Андрей Федоров поблагодарил владыку за внимание и визит и вручил от коллектива гимназии архиерею икону его небесного покровителя преподобного Никодима Тисманского, сообщили в медиацентре Новосибирской епархии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Синод назначил Никодима митрополитом Новосибирским и Бердским 28 декабря 2018 года. До этого времени он возглавлял Челябинскую епархию. Бывший глава новосибирской митрополии Тихон направлен служить во Владимир тоже в ранге митрополита.

kurer-sreda.ru

Автор: Анастасия Солодкова
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Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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