В Бердске состоится торжественное собрание по случаю тридцатилетия возрождения приходской-общинной жизни в городе

Собрание состоится 12 мая в неделю Жен Мироносиц во Дворце культуры Родина. Начало в 16.00.
Храма в городе Бердске не было ровно пятьдесят лет. Сретенская церковь была закрыта в 1939 году и затоплена в середине XX века Новосибирским водохранилищем. Православные бердчане ездили на богослужения в город Новосибирск или село Новолуговое. Но Господь не оставил Своей милостью город. Все начиналось очень обыкновенно. Как-то раз в электричке во время очередной поездки в храм, кто-то из прихожан высказал мечту: «Хорошо бы нам молиться в Бердске, дома, и не скитаться по приходам». Разговор этот состоялся через 50 лет после закрытия Сретенского храма, т.е. в 1989 году. Но, как говорится в пословице, «кто к Богу, к тому и Бог». Организационное собрание состоялось в феврале 1989 года на квартире Зинаиды Ивановны Рычковой, где было 38 человек: Макарова К.И., Томчук О.Ф., Тарлыкова А.Д., Харитонов М.Ф., Зорина Т., Лоскутова А.И. и другие. Выбрали старосту Галину Каземировну Липчинскую. Взяли благословение у Высокопреосвященного Гедеона, Митрополита Новосибирского и Барнаульского. Инициативная группа прошла по Бердску, собрали 144 подписи под письмом, где речь шла о разрешении открытия православного прихода в г. Бердске. Письмо было передано в городской Исполком. 27 апреля Галину Каземировну вызвали на заседание Исполкома, где она отвечала на вопросы и рассказывала, кто и зачем будет молиться в церкви, и действительно ли церковь так нужна в городе. Итогом было разрешение об организации православной общины, но надо зарегистрировать ее и получить разрешение от Новосибирского Облисполкома. На оформление бумаг в Облисполкоме ушел не один месяц. Но не отступали наши ходоки. Тот не унывает, кто на Бога уповает. И вот радостная дата, 11 июля получено, пока устное, но все же разрешение на начало богослужений. Поехали к владыке Гедеону, он разделил всеобщую радость и благословил. Действительно: «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8,31). 27 июля съездили в Епархиальное Управление и получили все необходимое для богослужения. Купель для крещения везли из Новосибирска в Бердск на электричке, потом на рейсовом городском автобусе, что вызывало у людей разные чувства: недоумение, усмешку, восхищение. Не было только равнодушных. Все остальное возили в рюкзаках и сумках. 31 июля поехали за батюшкой. Первое богослужение во временной церкви города по благословению владыки Гедеона совершил благочинный церквей Новосибирской области протоиерей Димитрий Будько (ныне архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий). Это было 1 августа, вечерняя служба. Встречали отца Димитрия с хлебом-солью. Здесь произошел интересный момент. За подготовкой к службе про хлеб-то забыли. Выбежав на улицу, увидели шедшего навстречу мужчину, в руках которого была булка хлеба. Невнятно и быстро объясняя, что срочно нужен для встречи хлеб, женщины купили у него булку. А тут уже и машина с батюшкой подъехала. Встретили его как полагается. Потом на субботу и воскресенье приезжали разные батюшки, кто был свободен. Так продолжалось до конца сентября 1989 года. Пока Высокопреосвященным Гедеоном, митрополитом Новосибирским и Барнаульским, не был назначен с 1 октября 1989 года настоятелем Сретенского храма г. Бердска священник Василий Бирюков. В доме у бабы Веры прослужили с июля 1989 года по февраль 1990 года. Накопив средства, в конце января купили дом по улице Лазо, 18, который начали перестраивать в храм. Строительством занимались прихожане во главе с молодым батюшкой, отцом Василием.
Нужно сказать, что хлопотали об открытии церкви, а потом перестраивали и обустраивали ее, носили уголь, рубили дрова в основном бабушки. Это они составили костяк молодой бердской общины, официальная регистрация которой состоялась в апреле 1990 года. К светлому празднику Пасхи этого же года организация «Гигант», находящаяся в городе Бердске, подарила Сретенской церкви колокол, чудом сохранившийся со старого Сретенского храма. Дай Бог здоровья всем здравствующим ныне и упокой Господи души усопших раб Твоих, которые трудились во Славу Божью и обустроили новую Сретенскую церковь в городе Бердске. "Кабы не Бог, кто бы нам помог?", - так говорят наши бабушки, когда их расспрашивают о давних событиях.
Первое богослужение в Сретенском храме было совершено именно в престольный праздник Сретения Господня, 15 февраля 1990 года.
Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной,
игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг
в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.
Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от
наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг,
в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.
Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра
при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской
епархии, Русской Православной Церкви.
Для желающих принять
ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ,
по средам в 18-00. Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84
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