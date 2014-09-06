В Бердске состоится торжественное собрание по случаю тридцатилетия возрождения приходской-общинной жизни в городе



Вчера, 06:58

Собрание состоится 12 мая в неделю Жен Мироносиц во Дворце культуры Родина. Начало в 16.00. Храма в городе Бердске не было ровно пятьдесят лет. Сретенская церковь была закрыта в 1939 году и затоплена в середине XX века Новосибирским водохранилищем.

Православные бердчане ездили на богослужения в город Новосибирск или село Новолуговое. Но Господь не оставил Своей милостью город. Все начиналось очень обыкновенно. Как-то раз в электричке во время очередной поездки в храм, кто-то из прихожан высказал мечту: «Хорошо бы нам молиться в Бердске, дома, и не скитаться по приходам». Разговор этот состоялся через 50 лет после закрытия Сретенского храма, т.е. в 1989 году. Но, как говорится в пословице, «кто к Богу, к тому и Бог».

Организационное собрание состоялось в феврале 1989 года на квартире Зинаиды Ивановны Рычковой, где было 38 человек: Макарова К.И., Томчук О.Ф., Тарлыкова А.Д., Харитонов М.Ф., Зорина Т., Лоскутова А.И. и другие. Выбрали старосту Галину Каземировну Липчинскую. Взяли благословение у Высокопреосвященного Гедеона, Митрополита Новосибирского и Барнаульского. Инициативная группа прошла по Бердску, собрали 144 подписи под письмом, где речь шла о разрешении открытия православного прихода в г. Бердске.

Письмо было передано в городской Исполком. 27 апреля Галину Каземировну вызвали на заседание Исполкома, где она отвечала на вопросы и рассказывала, кто и зачем будет молиться в церкви, и действительно ли церковь так нужна в городе. Итогом было разрешение об организации православной общины, но надо зарегистрировать ее и получить разрешение от Новосибирского Облисполкома.

На оформление бумаг в Облисполкоме ушел не один месяц. Но не отступали наши ходоки. Тот не унывает, кто на Бога уповает.

И вот радостная дата, 11 июля получено, пока устное, но все же разрешение на начало богослужений. Поехали к владыке Гедеону, он разделил всеобщую радость и благословил.

Действительно: «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8,31). 27 июля съездили в Епархиальное Управление и получили все необходимое для богослужения. Купель для крещения везли из Новосибирска в Бердск на электричке, потом на рейсовом городском автобусе, что вызывало у людей разные чувства: недоумение, усмешку, восхищение. Не было только равнодушных. Все остальное возили в рюкзаках и сумках.

31 июля поехали за батюшкой. Первое богослужение во временной церкви города по благословению владыки Гедеона совершил благочинный церквей Новосибирской области протоиерей Димитрий Будько (ныне архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий). Это было 1 августа, вечерняя служба.

Встречали отца Димитрия с хлебом-солью. Здесь произошел интересный момент. За подготовкой к службе про хлеб-то забыли. Выбежав на улицу, увидели шедшего навстречу мужчину, в руках которого была булка хлеба. Невнятно и быстро объясняя, что срочно нужен для встречи хлеб, женщины купили у него булку. А тут уже и машина с батюшкой подъехала. Встретили его как полагается.

Потом на субботу и воскресенье приезжали разные батюшки, кто был свободен. Так продолжалось до конца сентября 1989 года. Пока Высокопреосвященным Гедеоном, митрополитом Новосибирским и Барнаульским, не был назначен с 1 октября 1989 года настоятелем Сретенского храма г. Бердска священник Василий Бирюков.

В доме у бабы Веры прослужили с июля 1989 года по февраль 1990 года. Накопив средства, в конце января купили дом по улице Лазо, 18, который начали перестраивать в храм. Строительством занимались прихожане во главе с молодым батюшкой, отцом Василием. Нужно сказать, что хлопотали об открытии церкви, а потом перестраивали и обустраивали ее, носили уголь, рубили дрова в основном бабушки. Это они составили костяк молодой бердской общины, официальная регистрация которой состоялась в апреле 1990 года.

К светлому празднику Пасхи этого же года организация «Гигант», находящаяся в городе Бердске, подарила Сретенской церкви колокол, чудом сохранившийся со старого Сретенского храма. Дай Бог здоровья всем здравствующим ныне и упокой Господи души усопших раб Твоих, которые трудились во Славу Божью и обустроили новую Сретенскую церковь в городе Бердске. "Кабы не Бог, кто бы нам помог?", - так говорят наши бабушки, когда их расспрашивают о давних событиях. Первое богослужение в Сретенском храме было совершено именно в престольный праздник Сретения Господня, 15 февраля 1990 года. Епархиальный медиа-центр