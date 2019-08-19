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В Преображенском кафедральном соборе г. Бердска отметили престольный праздник

20 авг 2019

В Преображенском кафедральном соборе г. Бердска отметили престольный праздник

19 августа, в великий двунадесятый праздник Преображения Господня, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил Божественную литургию во втором кафедральном соборе епархии.   

Митрополиту Никодиму сослужили секретарь Новосибирского Епархиального управления протоиерей Георгий Патрин, благочинный II сельского округа протоиерей Александр Реморов, настоятель Преображенского собора иеромонах Владимир (Бирюков), настоятель Богоявленского храма г. Бердска протоиерей Сергий Рогов, настоятель Сретенского храма г. Бердска протоиерей Михаил Ширямов, клирики собора протоиерей Димитрий Ластовский и иерей Евгений Ильин, клирики Вознесенского собора протодиакон Александр Егоров и диакон Сергий Ходаковский, а также диакон Преображенского собора Сергий Филиппов. 

Проповедь перед причащением Святых Христовых Таин произнес протоиерей Михаил Ширямов. 

По окончании богослужения в честь престольного праздника состоялся крестный ход вокруг храма, после которого архиерей совершил освящение плодов нового урожая. 

В своей проповеди владыка Никодим поздравил верующих с великим двунадесятым праздником Преображения Господня и напомнил о евангельских событиях, произошедших на горе Фавор, свидетелями которых стали святые апостолы. 

«Они были свидетелями того, как в этом мире может проявляться благодать Божия и как Горний мир может проявляться здесь, - сказал в своей проповеди архиерей.  - Ибо когда Господь просиял нетварным светом благодати Божией, тогда явилось здесь и бытие мира Божия. Явились пророки, которые свидетельствовали о том, что несть Бог мёртвых, но Бог живых. Они беседовали со Христом о днях Его восшествия в Иерусалим. Апостолы как свидетели этого земного мира присутствуют при сем величайшем событии. И Сам Бог Творец свидетельствует: Сей есть Сын Мой возлюбленный. 

А может ли у простого человека просиять лицо светом Божественной благодати? Да, может. Когда всю свою жизнь человек полагает на служение Богу и не мыслит без Христа своего существования, тогда святость исходит от этого человека и люди видят свет благодати Божией, исходящий от угодников Божиих. Этот свет был виден и от преподобного Серафима Саровского, и от других угодников Божиих, которые не просто словом, но и делом свидетельствовали о том, что они только со Христом, и единственная жажда в земной жизни - обретение Царства Небесного». 

 

Епархиальный медиа-центр, фото М. Пучкова

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в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
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