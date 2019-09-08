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Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил архипастырский визит в г. Бердск

11 сен 2019

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил архипастырский визит в г. Бердск

8 сентября митрополит Никодим возглавил Божественную литургию в храме в честь Богоявления Господня в г. Бердске.

Владыке сослужило духовенство Вознесенского кафедрального собора и бердских православных храмов.

Богоявленский храм стал третьим православным приходом, построенным во втором по величине городе Новосибирской области. Храм расположен в Бердском Микрорайоне недалеко от больничного городка. На большой приходской территории возведено современное здание реабилитационного центра для детей с ограничениями здоровья во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Обращаясь к пастве со словами проповеди, архиерей рассказал о значении Евангелия, которое читалось на прошедшем богослужении:

«Что необходимо нам сделать, чтобы обрести жизнь вечную? Именно с этим вопросом подошел юноша ко Господу Нашему Иисусу Христу. Вопросом, который, наверное, задает каждый из нас. И Господь приводит заповеди Божии, полученные пророком Моисеем, эти заповеди касаются практически всех сторон жизни».

Продолжая повествование, владыка напомнил, что юноша был человеком верующим и от самых ранних лет жил по заповедям, о чем он сказал Господу, но тогда Христос сказал нечто, что потрясло молодого человека: «аще хощеши совершен быти, иди, продай имение твое, и даждь нищим» (Мф. 19:20–21; Мк. 10:21; Лк. 18:22).

Юноша был богатым человеком, у него была возможность оказывать помощь людям, жертвовать храмам, и, возможно, он надеялся, что Господь укажет ему, что необходимо еще пожертвовать на благие дела.

«Но слова об отказе от богатства своего, от своей привязанности к этим деньгам, потрясла его, он не мыслил себя без своего богатства, уважения и почтения. Но как хорошо быть жертвователем, когда у тебя есть средства», - говорит архиерей.

Так, по слову владыки, целью своей жизни мы должны иметь не достаток и благоустройство, а желание быть со Христом. И быть готовым ради этой цели пожертвовать всем, подобно том, как это совершили святые мученики Адриан и Наталия, ибо их память чтит сегодня святая Церковь.

В заключение своего визита архиерей напутствовал духовенство и сотрудников прихода продолжать активную работу в социальной сфере, которую храм успешно реализует, несмотря на небольшой срок своего существования. 

Епархиальный медиа-центр

 
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Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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