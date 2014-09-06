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В новом храме Бердска жизнь кипит

Сегодня, 07:06

 

Жизнь в Богоявленском храме постепенно налаживается. Клириком сюда пришел новый, молодой священник. С октября заработала воскресная школа, в которую записались 33 учащихся.

Настоятель Храма Богоявления Господня отец Сергий рассказал: еще года не прошло после открытия, а приход их обзаводится своим хозяйством. Уже столько нового, радостного произошло! В хозяйственном помещении, которое строилось под прачечную и столовую, пока располагается воскресная школа. Когда будет окончательно сдано двухэтажное здание, ребятишки переедут туда. В нем сейчас ведутся отделочные работы, и прихожане надеются, что открытие школы состоится к Светлой Пасхе. На территории прихода, обнесенной оградой, планируется оборудовать детскую площадку: пусть ребятишки летом в футбол играют. А зимой можно заливать каток.

С родительским благословением

Теперь у отца Сергия в Храме Богоявления есть помощник: клириком здесь служит отец Роман, 28-летний священник, выпускник Новосибирской православной духовной семинарии. Он из воцерковленной семьи, хотя в роду у него священников не было. С детства он посещал храм и со временем все больше склонялся к тому, чтобы пойти по духовному пути.

- Сначала я хотел поступить в медицинский институт. Но родители мне посоветовали поступать в духовную семинарию, и я пошел по этой стезе. Решил, что вместо того, чтобы врачевать тело человека, буду заниматься врачеванием самого главного – души. Я рад, что мои родители верно определили мое предназначение. И благодарен им, потому что родительское благословение имеет огромное значение в жизни каждого человека – тогда нести крест, который нам Господь дает, намного легче. Рядом со мной находятся мои наставники. Я понимаю, что на мне лежит большая ответственность, и стараюсь к ним обращаться за помощью: к моему духовнику или непосредственному руководству, отцу Сергию. И если прихожане ко мне приходят со сложными вопросами, то я им говорю, что у нас есть батюшки, имеющие больший духовный опыт, чем есть у меня, - рассказывает клирик Роман.

На вопрос «Трудно ли быть священником в наше время?» отец Роман отвечает:

- Я думаю, что сейчас священнослужителей не хватает. Хотелось бы, чтобы как можно больше молодых людей становилось пастырями и могли бы за собой вести людей к Богу. Важно, чтобы люди не просто приходили в храм в пост или по праздникам, причащались. Самое главное, верующие должны иметь плоды духовной жизни: любовь, долготерпение, мир. Жизнь христианина - как древо: корни у него находятся в земле, а плоды снаружи, и все эти плоды видят. Мы должны проявлять милосердие, радостью делиться с окружающими людьми, помогать ближнему. Чтобы люди, которые нас окружают, наблюдая нашу жизнь, тоже стремились быть ближе к Богу.

Церковь помогает нам

Воскресная школа при Богоявленском храме начала работу 8 октября, в день памяти Преподобного Сергия Радонежского. Руководителем назначена Анна Бодунова, преподаватель истории Экономического лицея. Вместе с ней с детьми занимается педагог Ирина Тагильцева.

- Обязательно нужно, чтобы детки были вовлечены в церковную жизнь прихода, молитвенную жизнь. Но сначала следует воспитать в них послушание, уважение к традициям, выучить молитвы и правила, - считает она.

Анна Викторовна - светский человек, преподаватель истории, человек с активной жизненной позицией. С другой стороны, рассказала нам бердчанка, она глубоко верующая.

- Я всегда стремилась стать верующей. Потому что вера – это все-таки путь, духовная направленность души, а не какой-то определенный результат. Для того, чтобы эту духовную направленность ощутить, Господь и создал церковь. Мы ведь можем многое оправдать в себе. В последнее время, к сожалению, на первый план выходит человек, его потребности, борьба за успех. Соответственно мы становимся, образно говоря, глухими и слепыми. А церковь готовит человека к покаянию, помогает придерживаться церковной жизни. Церковь, можно сказать, спасает тебя от плохих поступков. Это как костыль, на который ты можешь опереться, чтобы не оступиться.

Анна Бодунова поделилась: когда отец Сергий предложил ей возглавить воскресную школу, у нее глаза загорелись, она радовалась, что ей доверяют такое важное дело.

 - Учащиеся воскресной школы будут изучать предметы, которые определены Священным Синодом: закон Божий, православная культура России, церковное пение, церковно-славянский язык, православная этика, рукоделие. В ближайших планах – сделать все, чтобы учащиеся сплотились, почувствовали себя настоящей семьей.

 

berdskbn.ru

 

Наталия Захарова
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Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
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