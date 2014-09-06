Благочинный города Бердска, протоиерей Георгий: «В Рождество прошлое соединяется с настоящим»

Чем живет Бердск православный и что происходит сегодня вообще в мире: чем наполнены наши сердца, куда мы идем? И какое значение для нас сегодня имеют такие праздники, как Рождество, Крещение, Пасха? Об этом в Новом году мы поговорили с Благочинным города Бердска, протоиереем Георгием.

Новый островок православной жизни

В православном обществе Бердска в уходящем году произошли существенные изменения, рассказал отец Георгий. И главным событием, безусловно, стало открытие нового храма, который находится на микрорайоне. 1 апреля 2017 года Митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном был освещен новый храм в честь Крещения (Богоявления) Господня – очень красивый, по внутреннему своему строению похожий на Сретенский, но более украшенный снаружи. И теперь у бердчан, проживающих в этой части города, есть возможность посещать храм вблизи от дома.

- Причем, в городе появился не просто новый храм, а новый приход: на его территории уже заработала новая воскресная школа, где ребятишки изучают Закон Божий и православную культуру, организована социальная служба в лице сестричества и других работников нового храма, - подчеркнул священник. – По церковной традиции, при каждом храме должны быть сотрудники, которые занимаются социальной работой. Эти люди распределяют по семьям, нуждающимся в поддержке, продукты и вещи, которые привозят из Новосибирской Епархии или жертвуют благотворители. А поскольку Богоявленский храм построен рядом с больницей и роддомом, то изначально предполагалось и теперь осуществляется духовное попечение, окормление близлежащих медицинских учреждений со стороны сестричества Богоявленского Храма.

Благочинный протоиерей Георгий особо отметил огромную помощь, которую оказывает в социальной работе приходам Бердска молодежный центр «100 друзей». Центр сам инициирует благотворительные акции и подключается к тем добрым делам, которые проводятся силами православных храмов. «Для нас важно, что подобное сотрудничество сложилось в гражданском пространстве города. Например, именно с сотрудниками молодежного центра на День Матери прихожане в роддоме поздравляли мамочек новорожденных детей. А летом прошедшего года в Бердске силами Православной гимназии и центра «100 друзей», был проведен замечательный семейный фестиваль, приуроченный к церковному празднику - дню памяти святых Петра и Февронии, и государственному празднику - Дню любви, семьи и верности. Он стал для Бердска значимым событием, направленным на укрепление ценностей традиционной семьи».

Главного ушами не услышишь

Сейчас наступило Рождество, и жизнь бердчан наполнена яркими красками и эмоциями. В ДК «Родина» все увидели великолепный, проникновенный городской концерт, посвященный светлому празднику Рождества Христова. В эти дни православные творческие коллективы и ученики православных школ и классов славят рождение Христа песнями и колядками на предприятиях, выступают перед пациентами бердских больниц, поздравляют с праздником семьи прихожан. 8 января представители Православного прихода вместе со всеми горожанами приняли участие в городской лыжне и снова поздравили всех, кто пришел на праздник, с Рождеством Христовым.

- А когда начнутся рабочие будни, нас снова ожидает значимое событие: совместно с местным отделением Всероссийского общества слабослышащих и отделом социальной защиты Бердска представители Православного прихода готовят Рождественскую встречу со слабослышащими и глухими людьми, которая состоится в Православной гимназии 13 января. Сначала в часовне гимназии пройдет молебен с участием профессионального сурдопереводчика Николая Соколова, возглавляющего церковную работу со слабослышащими в Новосибирской митрополии. Он составитель перевода литургии на жестовый язык, а также богословского жестового словаря. Ведь когда бердчане с патологиями слуха придут в храм, они, конечно, многое увидят: убранство храма, иконы. Но во время молебна священник будет читать Евангелие и петь молитвы, а специалист - переводить, потом он поможет провести беседу о Рождестве. Попадает в эту праздничную полосу еще одна важная и радостная дата: 15 января, в День памяти Преподобного Серафима Саровского, исполняется 10 лет с момента открытия Православной гимназии, названной в честь этого святого. В гимназии состоятся годичный акт и юбилейное торжество.

В церкви соединяются прошлое и настоящее

Как подчеркнул Благочинный, протоиерей Георгий, церковь никогда не замыкалась внутри своего православного мира, прихода: она не только призвана сохранять апостольскую веру, но и продолжать миссионерское служение апостолов, учеников Христа. На самом деле Евангелие – это благая весть, весть о спасении, точно такая же, как когда-то в древние времена прибегал гонец и сообщал о том, что наше войско победило, мы спасены. И главная миссия церкви: свидетельствовать эту весть, нести ее всему миру.

- Но есть, конечно, особые моменты в жизни церкви, великие праздники: Рождество, Крещение Господне, Преображение, Пасха и другие. В эти дни совершается особое воспоминание: прежде всего, в богослужении, а также в последующих традиционных церковных мероприятиях – концертах, народных славлениях, благотворительных акциях. Это напоминание о том, что Христос «ради нас и нашего спасения» некогда родился, принял крещение на Иордане, пострадал при Понтии Пилате и воскрес из мертвых. И это историческое событие имеет значение не только для тех древних людей, при которых все это произошло, но для всех, кто когда-либо жил в других местах планеты и придет в этот мир, имеет значение на все времена.Для этого праздник каждый год возвращает нас к этим священным событиям, и мы снова и снова переживаем радость о Рождестве Христовом, о Его Воскресении и других священных событиях. И они являются свидетельством и залогом того, что и мы можем вместе с Христом совоскреснуть, достичь спасения и жизни вечной с Богом, если соединим с Ним свою жизнь в таинствах церкви и будем исполнять Его заповеди.

Каков механизм этого воспоминания?Как человек ощущает, понимает, что, к примеру, Рождество Христово и для его жизни имеет огромное значение? Дело в том, объясняет руководитель Бердского православного прихода отец Георгий, что когда совершается таинство праздничного богослужения, в Храме не провозглашается, что это случилось давно, однажды 2000 лет назад, что мы прославляем Христа, некогда родившегося, крестившегося, распятого и воскресшего из мертвых. В богослужениях великих праздников, посвященных значимому событию из земной жизни Спасителя, употребляется церковнославянское слово «днесь» – то есть сегодня Господь совершает это для нас. И мы вместе с теми древними людьми, с ангелами, видим Христа и поем Рождественскую песнь, вместе с пастухами, которые пришли поклониться к Вифлеемской пещере, и мудрецами из дальних стран Востока, ведомыми звездой, также совершаем смиренное поклонение, приносим свои дары: свою веру, любовь и добрые дела. С одной стороны, мы как бы переносимся в то время, а, с другой, и Христос сегодня приходит к нам, Он рождается, умирает на Кресте и воскресает - за нас и для нас. А потом представители церкви продолжают свое движение в мир, чтобы к этой радости, к этой тайне прикоснулись как можно больше людей. Чтобы люди помнили, что Христос принес в мир новый Завет, то есть, новое измерение отношений Бога и человека, в которых Бог есть прежде всего Любовь, не начальник, не судья, а любящий всех нас Отец, а все люди, соединенные Крещением и принявшие заповеди Бога, – семья.

Если провести несколько грубую, но очень понятную аналогию, праздничные богослужения являются для нас своего рода духовной «машиной времени», благодаря которой современный человек соприкасается с великими событиями – рождением Христа, Его Крещением, Его Воскресением и другими. И мы в церкви не просто вспоминаем эти события, как давно произошедшие, но как имеющие большое значение для нас сегодня. Например, на Пасху мы говорим: Христос воскрес - воистину воскрес, то есть, не когда-то, а действительно, для нас, и мы соучастники Его воскресения.

Хранительница исторической памяти

Отец Георгий 23-ий год служит в Православной церкви, уже год он руководит Бердским Благочинием, куда входят три прихода. И на вопросы: «Как можно определить нравственное состояние нашего общества? Больше становится верующих или нет? Насколько глубока их вера? Люди стали более добрыми или, напротив, агрессивными?», он отвечает, что не имеет права давать оценку и делать прогнозы на будущее. Потому что каждый день что-то в нашей жизни кардинально меняется. Что касается прихожан, то они, конечно, отличаются: в Новокузнецке, Новосибирске, Академгородке, Бердске, даже в разных храмах одного города могут быть разными…

- С одной стороны, для многих очевидно, что, конечно, в стране в целом и в церкви в частности делается много доброго, как людьми верующими, так и светскими. Растет количество волонтеров, благотворителей, люди жертвуют на помощь ближним, нуждающимся в дорогом лечении, собирают средства через интернет или ящики, установленные в людных местах. В бердские храмы приезжают люди из разных поселков и увозят вещи, пожертвованные бердчанами, чтобы их передать тем, кому совсем тяжело живется. Но, с другой стороны, человеческая цивилизация движется в противоположную сторону от тех заповедей, которые дал нам Христос. Мы видим, как меняются нравственные ориентиры, установленные Богом и существовавшие тысячелетия, как нарастает пропаганда неправильных явлений человеческой жизни, пороков, каких-то неприглядных вещей. Через кино, ТВ, интернет, музыкальную культуру, особенно самую современную, даже через мультфильмы. Ведь есть как полезные, воспитательные мультфильмы, так и вредные, в которых проповедуется агрессия, льется кровь, создаются демонические образы. То, есть, параллельно тому, как добрые люди в миру и в церкви делают добрые дела, идет насаждение ложных ценностей и взглядов, чужих нам по духу, и все это прививается через массовую культуру.

Жаль, что многие, кто стоит над этой массовой культурой, кто ею управляет, ее планирует и программирует, несет ее в массы, не руководствуются духовными, нравственными принципами, а руководствуются принципами финансовыми: что выгодно, то и дозволено. Не то, что прилично, полезно, то и позволено, а что выгодно, то и будет показано. И к чему это приведет, трудно сказать.

- То есть, идет борьба, извечная борьба между добром и злом - как в древнем мире, так и сегодня, в новое время. Борьба, о которой Федор Достоевский написал: «Здесь дьявол с Богом борются, а поле битвы – сердце человека». То есть граница между добром и злом проходит внутри души человека. Сила добра и те, кто на его стороне, предлагают доброе, а силы зла и те, кто им усердно служит, предлагают злое, вредное. И каждый из нас сам выбирает: показывать ли ребенку неполезный мультфильм, или только полезный; смотреть ему нехорошие сайты в интернете или не смотреть. Другое дело, что человек порой очень слаб, ему внушают через рекламу «вкусный продукт», и он порой не в силах отказаться. Сегодня идет очень сильная обработка сознания: через ТВ, через СМИ, рекламу. И в такой ситуации очень многое зависит от семьи: если дома смотрят правильные и интересные фильмы, читают хорошие книги, правильно говорят о самых важных вещах, общаются со своим детьми, это в первую очередь влияет на формирование сознания маленького человека, на то, каким он вырастет.

А еще сегодня очень важная ответственность лежит на русской православной церкви, убежден отец Георгий. Потому что самой надежной хранительницей исторической памяти нашего народа для нас однозначно является русская православная церковь – хотя бы своим календарем. Ведь в него входят не только праздники священных событий в честь Христа спасителя, его Рождества, Крещения, Преображения, Пасхи. Прежде всего, в церковном календаре очень много исторических дат: установленных в память спасительных событий, каких-либо святых угодников Божьих, икон Богородицы. И эти события посвящены очень важным, узловым моментам нашей русской истории. Например, все три Дня чествования Владимирской Иконы Божьей Матери - это, по сути, дни победы и спасения, дни освобождения Руси во время посягательств на ее территорию и независимость. Первое событие произошло во время похода Тамерлана на Русь, на Москву: согласно историческому сказанию, что в 1395 году именно Богоматерь остановила врагов. Другой день календаря напоминает нам о военных действиях между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном в 1480 году, когда знаменитое стояние на реке Угре привело к окончательному уничтожению татаро-монгольского ига. Обе армии тогда одновременно повернули вспять, а реку стали называть «поясом Богородицы». Третий день памяти: в 1521 году татары под предводительством крымского хана Махмет-Гирея разорили окрестности столицы, но взять Москву так и не смогли, и православный народ знал почему: Божья Матерь опять явила свое заступничество через Свой образ. Во всех трех случаях православные русские люди сугубо молились во время напасти Христу и Его Пречистой Матери перед древней святыней русской земли, Чудотворной Владимирской иконой и обносили вокруг столицы. То есть, наши предки видели Божий промысел, Божью руку в истории, чувствовали заступничество Богородицы. И другие дни русского православного церковного календаря – это дни наших побед, дни спасения нашего народа, столицы, Родины. Это дни поминовения воинов, павших на поле брани во время одной из войн. Это дни памяти святых подвижников, таких как преподобный Сергий Радонежский или благоверный князь Александр Невский, которые очень много значили для нашей истории и без них она была бы совершенно иной, возможно, во многом более печальной. И для тех, кто мало-мальски знает русскую историю, родную литературу, очевидно, что без помощи со стороны церкви, без сотрудничества с ней, воспитать эту самую историческую память в подрастающем поколении будет очень трудно. Что без изучения православного прошлого и настоящего невозможно двигаться в нормальное будущее. А тот народ, который не чтит своих предков по-настоящему, не помнит своих корней, которые тысячу лет укоренялись в православной культуре, обречен на деградацию и вымирание. Да, наша история очень многосложная, трудная, и только твердое стояние в вере и духовно-нравственных традициях позволило выдержать нашему народу все эти исторические испытания.

Наталия Захарова

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