Молебен провели для глухих и слабослышащих Бердска

В субботу в Православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского впервые глухие и слабослышащие люди смогли «услышать» слово Божие. Благодаря специалисту по богословскому сурдопереводу, они смогли поговорить о Рождестве.

«Говорили» руки и глаза

Благочинный Бердска, протоиерей отец Георгий вместе со священником Преображенского храма Дмитрием в часовне Православной гимназии провели Рождественскую службу. Потом благочинный рассказал присутствующим о событиях Рождества Христова, используя для этого икону Рождества Христова.

- В центре иконы мы видим пещеру, это те самые ясли, куда был положен на сено Христос, новорожденный младенец. Вот из божьего мира спускается лучик, вот звездочка, которая указывает на младенца Христа. Это особая звезда, которую Бог явил на небе, чтобы мудрецы из дальних восточных стран пришли ко Христу поклониться. Здесь же изображено, что было после рождения Христа. Младенца омывают, чтобы показать, что сын Божий, родившись от девы Марии, стал настоящим реальным человеком, во всем подобным нам, кроме греха. И с одной стороны его рождение было чудесным, но с другой стороны, оно было естественным, он жил такой же жизнью, как все люди…

И все это время сурдоперевод осуществлял Николай Соколов, руководитель православного центра глухих и слабослышащих храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы (Новосибирск). Специалист переводил жестами, проговаривал слова, при этом глаза и мимика его также были «говорящими»: они выражали эмоции, которые соответствовали тому или иному моменту разговора.

Получают духовное просвещение

В храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы работа с глухими и слабослышащими ведется уже 14-ый год. В церкви есть православный центр глухих, люди получают духовное просвещение, посещают воскресную школу для глухих, им помогают подготовиться к исповеди, причастию. Богослужения, божественную литургию для них проводят с сурдопереводом; организуют паломнические поездки. Уже в 69 епархиях России ведется такая работа.

В 2004 году такое направление появилось при Новосибирской Епархии, и мы были тогда первыми за Уралом. В дальнейшем, кроме Новосибирска, слабослышащие стали получать духовное окормление в Куйбышеве, и вот теперь – в Бердске. По словам благочинного Бердска, протоиерея отца Георгия, представители православного прихода готовы встречаться со слабослышащими раз в месяц. Он объявил, что в феврале запланирована экскурсия по Преображенскому Храму, и люди восприняли это известие позитивно.

Николай Соколов признался, что был приятно удивлен:

- Не ожидал увидеть столько народа. Я 14 лет работаю в Новосибирске, и в нашей общине слабослышащих людей меньше, чем бердчан, пришедших сегодня на встречу. Это, может быть, и понятно: первая встреча, выходной день, праздник. А когда уже предстоит ходить на службы, на исповедь, это уже работа; и тут сыграют свою роль немощи, лень, усталость. Посмотрим, как процесс пойдет дальше, - говорит он. - Я обычно смотрю на глаза людей – как они воспринимают общение, и если уже начали уставать, терять нить беседы, то батюшке подаю знак. Но в целом было видно, что им интересно, что они много нового открывали для себя, удивлялись, радовались.

Открытые и искренние

Сам Николай Николаевич - носитель жестового языка, у него родители глухие, и бытовой жестовый язык он знал с детства.

- Религиозную лексику я начал осваивать после окончания Богословского института. Это был конец 90-х - начало нулевых, мы встречались с единомышленниками из других городов, проводили семинары, конференции, вырабатывали эти жесты. И теперь работа уже завершена, выпущены словари, видеословари, куда входит более 1000 различных жестов. Мне нравится заниматься этим делом. Если у человека есть интерес, призвание, душевная потребность часами переводить, общаться, то тебе эта работа будет приносить удовлетворение, а людям - пользу. Тем более, что в плане человеческого общения слабослышащие – люди открытые, искренние, доверчивые, как дети. Если ты с ними честно поступаешь, они доверяют тебе, нет с их стороны, никакого лукавства, лицемерия. И это мне нравится в них.